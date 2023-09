Casa de Cultură din Suceava va găzdui astăzi, începând cu ora 18.00, un amplu spectacol, iar cu această ocazie tânăra cântăreață de muzică populară Cătălina Rotaru își va lansa compact discul <De ți-o fost dragă Catrina!>. Intrarea va fi gratuită. Evenimentul este organizat de Centrul Cultural <Bucovina>, coordonat de Sorin Filip, și Ansamblul Artistic Profesionist <Ciprian Porumbescu>. Într-o emisiune la Radio Top, managerul Filip a declarat că pe scenă vor urca membrii juriului emisiunii <Vedeta populară> de la TVR, iar spectacolul va fi prezentat de Iuliana Tudor. De asemenea, își vor da concursul, printre alții, Grigore Leșe, Niculina Stoican și Cornelia și Lupu Rednic. Sorin Filip a afirmat că Iuliana Tudor vine la invitația Cătălinei Rotaru și a adăugat: „Sperăm că va fi un concert frumos în care vor mai evolua tineri interpreți din Bucovina și din țară”. Cătălina Rotaru este originară din satul Capu Codrului, comuna Păltinoasa. În anul 2018, artista suceveană a câștigat Trofeul <Vedeta populară>.

