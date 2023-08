În această zi a anului 1842, chinezii și britanicii au semnat Tratatul de la Nanking, care nu doar că a pus capăt unui război, ci a însemnat și cedarea insulei Hong Kong Marii Britanii.

În intervalul de un secol și jumătate de la semnarea Tratatului, Hong Kong-ul a reprezentat culmea comerțului liber și a profiturilor neimpozitate, care i-au îmbogățit pe oamenii de afaceri și, în cele din urmă, au creat perspectiva spectaculoasă a orașului.

La baza economiei prospere din Hong Kong și a vieții economice în plină efervescență s-a aflat comerțul cu opiu.

La începutul secolului al XIX-lea, negustorii britanici independenți și-au dat seama că puteau să câștige averi imense vânzându-le opiu chinezilor. Și toți acești oameni se aflau exact în acele poziții care le permiteau să se folosească de o astfel de ocazie, de vreme ce opiul exista din abundență în India controlată de britanici.

Chinezii au obiectat (nu atât din cauza comerțului cu opiu, cât din cauză că profiturile erau însușite de negustorii străini), însă britanicii au continuat să importe ilegal drogul.

În 1839, guvernul chinez a decis să intervină și a lansat o campanie antiopiu în Canton, care a culminat cu ocuparea de către armată a unei fabrici britanice și cu confiscarea a circa 20.000 de lăzi cu opiu. În timp ce englezii cereau furioși să li se returneze marfa, câțiva marinari britanici beți au omorât un chinez și guvernul britanic a refuzat să-i predea pe vinovați autorităților chineze.

Considerată o insultă la adresa suveranității naționale, această crimă a dus la declanșarea Războiului Opiului, în esență un conflict naval, în mările din jurul Hong Kongului.

Războiul a durat trei ani și britanicii l-au câștigat cu ușurință. Însă și-au dat seama că, din acel moment, aveau nevoie de o bază sigură și securizată pentru comerțul lor. Iar rezultatul a fost Tratatul de la Nanking.

Acest tratat ar fi trebuit să pună capăt problemei comerțului cu opiu, dar nu a fost așa. În 1856, britanicii, de această dată secondați de francezi, au purtat un al Doilea Război al Opiului, l-au câștigat și, ca urmare, au preluat și Kowloon, situat de cealaltă parte a golfului în care se află Hong Kong.

În sfârșit, în 1898, Marea Britanie a închiriat Noile Teritorii (o parte de teritoriu continental și peste 200 de insule) pentru 99 de ani.

Marea Britanie a transformat Hong Kongul în unul dintre cele mai mari orașe comerciale ale lumii, însă a fost obligată să-l retrocedeze Chinei pe 1 iulie 1997, când a încetat închirierea Noilor Teritorii și chinezii comuniști au solicitat răspicat recuperarea întregului Hong Kong, nu doar a părții care fusese închiriată.

Sursa foto:www.wikipedia.org

Tot la 29 august:

1789: Se naște la Montauban pictorul francez Jean-Auguste Ingres.

1833: Parlamentul britanic votează Legea Fabricii, prima lege care protejează muncitorii.

1835: În Australia este întemeiat orașul Melbourne.

Geo Alupoae, critic de teatru.