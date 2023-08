Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a anunțat că pregătește un memoriu către Guvernul României și Ministerul Transporturilor prin care solicită alocarea de fonduri, inclusiv europene, pentru refacerea infrastructurii rutiere din județ care a fost stricată de transporturile de mărfuri dinspre și spre Ucraina. „Eu știu că anul trecut în decembrie s-au alocat niște bani printr-un memorandum, am mai anunțat asta, însă au fost foarte puțini. Și vreau să cer insistent așa cum am văzut că cere Polonia pentru transportul cerealelor, vreau să cerem bani pentru consolidarea infrastructurii de transport. Eu sunt convins că se pot găsi și bani europeni și mă refer în principal la DN2 care începe să se strice pe zona de la Siret spre Suceava”, a declarat Gheorghe Flutur în ședința de astăzi a Consiliului Județean Suceava. El a adăugat că a solicitat o evaluare și la drumul județean Dărmănești – Calafindești – Siret, în condițiile în care multe TIR-uri care au circulat spre și dinspre Ucraina au intrat și pe acest traseu. „Prin zona de la Botoșenița – Calafindești a început să se strice și acest drum și cerem și noi fonduri, pentru că nu ai de unde, iar asta este o realitate. Cum o realitate devine și traficul greu de la Vicovu de Sus spre interiorul județului Suceava. Și avem și podul acesta care a rămas așa de la Milișăuți, unde tot au amânat. Ba pun tuburi ba nu le pun. Și cer finalizarea lui, plus lucrări la traseele dinspre vamă. Avem apoi drumul de la Voitinel spre Horodnic, spre Marginea, Solca care arată jalnic. Și e un drum care tot dinspre frontieră vine sau merge, ca și celelalte. Noi ne-am făcut datoria cu drumurile noastre județene pe toate zonele acelea, dar sunt încă niște restanțe la drumurile naționale”, a încheiat Gheorghe Flutur.