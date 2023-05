Ziua a 2-a dedicată manifestărilor Concursului Național de Poezie Religioasă Tânără „Light of Life” a cuprins două momente speciale, ambele desfășurate în interiorul Bisericii Nașterea Maicii Domnului: recitalul extraordinar „Metanie Ție, Părinte!”, susținut de actorul Constantin Chiriac, și festivitatea de premiere a laureaților Concursului. Organizată de Sărbătoarea Înălțării Domnului, manifestarea a fost realmente o întânire de zile mari, cu un public numeros și receptiv. A fost prezentă stavrofora Gabriela Platon, stareţa Mănăstirii Voroneţ. Recitalul de poezie religioasă generează o emoție copleșitoare. Actorul Constantin Chiriac desfășoară în cuvinte și gesturi o uriașă energie. E o formă de dialog-mărturisire unicat. La finalul recitalului, Părintele paroh Viorel Ioan Vârlan a oferit actorului Constantin Chiriac, precum și Doamnei Angela Zarojanu, managerului Teatrului sucevean, și dramaturgului Matei Vișniec Diploma de onoare și Medalia omagială “In Memoriam”. De asemenea, cele trei personalități au semnat în Cartea de onoare a Bisericii In Memoriam.

A urmat festivitatea de premiere. Laureații ediției I a Concursului Național de Poezie Religioasă Tânără “Light of Life”: Andrei Rusu, Iași: Marele Premiu “Light of Life”; Andreea Duduman, Suceava: Premiul I; Mălina Lipară, Buzău: Premiul al II-lea; Ana-Maria Murariu, Baia: Premiul al III-lea; Amalia Mayer, Fălticeni: Premiul special „Ieromonah Nectarie Chiriță”; Nicoleta Florescu, Suceava: Premiul special pentru un autor din Bucovina, au primit Diploma, suma de bani aferentă și o sacoșă cu cadouri-surpriză. Marele Premiu Light of Life i-a fost înmânat lui Andrei Rusu din Iași de către actorul Constantin Chiriac, invitatul nostru de onoare.

Organizatorii le mulțumesc tuturor donatorilor și sponsorilor pentru sprijinul material și financiar oferit cu generozitate concursului. Este vorba în primul rând despre sprijinitori ai Bisericii Nașterea Maicii Domnului, oameni mărinimoși din preajma părintelui Viorel Ioan Vârlan. De asemenea, este vorba despre dărnicia unor oameni minunați, care au apreciat cum se cuvine proiectul nostru cultural. Premiul special „Ieromonah Nectarie Chiriță” a fost oferit de Doamna Maria-Adriana Petrariu, Primarul localității Vânători-Neamț, unde se află Schitul Cărbuna. Premiul special pentru un autor din Bucovina a fost oferit de Domnul Doctor Mircea Pușcașu, preşedintele Asociaţiei “Bucovina Profundă”.

Fotografiile sunt preluate de pe pagina Teatrului Municipal “Matei Vișniec”