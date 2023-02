Din 3 martie, vineri și sâmbătă, de la ora 20:00, DIVA dedică doamnelor și domnișoarelor o serie de filme cunoscute, cu și despre femei, în care joacă actrițe celebre. În total, în luna martie sunt programate 9 pelicule care au în distribuție nume ca Julia Roberts, Meryl Streep, Nicole Kidman, Catherine Zeta-Jones, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Keira Knightley, Jane Fonda sau Jennifer Garner.

Dintre premierele DIVA din luna femeilor, vă recomandăm:

„Răsfăţaţii Americii” („America’s Sweethearts”, 2001, difuzat pe 3 martie), în care Billy Crystal e PR-ul unui studio cinematografic, care are de promovat un film cu probleme uriașe – regizorul (Christopher Walken) e un excentric care nu vrea să lase pe nimeni să vadă pelicula, cuplul căsătorit de protagoniști (Catherine Zeta-Jones și John Cusack) s-a despărțit, după filmări, iar sora actriței principală (Julia Roberts) e îndrăgostită de cumnatul ei.

„Ricki și The Flash” („Ricki and the Flash”, 2015, difuzat pe 4 martie), care este povestea unei cântărețe rock (Meryl Streep), care pune pe pauză turneele și muzica, pentru a reveni acasă, în speranța că se va apropia de familia ignorată atâția ani. În film apare și unadintre fetele lui Streep, Mamie Gummer, care este și ea o actriță de renume (a jucat în serialele „Soția perfectă” și „Lupta perfectă”).

„Notting Hill” (1999, difuzat pe 10 martie), una dintre cele mai celebre comedii romantice din istorie, care e laureată cu un BAFTA, în care Hugh Grant e proprietarul unei librării londoneze, iar Julia Roberts este o actriță celebră de la Hollywood, care filmează o peliculă de epocă în Marea Britanie. Cei doi se cunosc întâmplător și proverbialele scântei apar instantaneu. Rhys Ifans face deliciul poveștii, cu rolul colegului de apartament excentric al lui Grant.

„Provocarea” („Changeling”, 2008, difuzat pe 17 martie) are 3 nominalizări a Oscar și este inspirat de evenimente reale, din Los Angeles-ul anilor ’20, și este regizat de Clint Eastwood. Angelina Jolie este o mamă îndurerată, care nu crede că poliția i-a găsit fiul dispărut și insistă că băiatul în cauză nu este copilul ei.

„Erin Brockovich” (2000, difuzat pe 31 martie), în care aceeași Julia Roberts (laureată cu Oscar, pentru rol) este o mamă singură care se angajează, cu mari insistențe, în biroul unui avocat. La fața locului, aceasta inițiază un proces de amploare, care scoate la iveală otrăvirea sistematică a canalizării unui orășel din California. Filmul e inspirat de realitate, iar adevărata Erin Brockovich apare în film, în rolul unei chelnerițe. Roberts a câștigat pentru acest rol 20 de milioane $, cea mai mare sumă plătită unei actrițe, până la acea dată.

Restul de 4 filme dedicate femeilor, difuzate de DIVA în luna martie, sunt: „Bunica-i șefa! („Georgia Rule”, 2007, difuzat pe 11 martie), „Inventarea minciunii” („The Invention of Lying”, 2009, difuzat pe 18 martie), „Shakespeare îndrăgostit” („Shakespare in Love”, 1998, difuzat pe 24 martie) și „Anna Karenina” (2012, difuzat pe 25 martie).

Cele mai noi informații despre programele DIVA sunt disponibile aici: https://www.facebook.com/divaromania