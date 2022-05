În luna iunie, în serile de vineri, de la 21:00, DIVA a pregătit comedii savuroase cu actori memorabili, perfecte pentru un început de weekend vesel în familie.

Vineri, 3 iunie, de la ora 21.00, Amy Schumer și Bill Hader au rolurile principale în filmul O tipă… dezastru (Trainwreck, 2015). Filmul premiat cu titlul de Comedy Movie of the Year de către Hollywood Film Awards în 2015 o are în prim-plan pe Amy (Amy Schumer), o jurnalistă care nu are timp pentru angajamente romantice și nu crede în monogamie, dar își reconsideră această poziție atunci când îl cunoaște pe Aaron (Bill Hader). Filmul este o comedie savuroasă și din distribuție mai fac parte și Brie Larson, Tilda Swinton, John Cena, Colin Quinn și Marisa Tomei.

Vineri, 10 iunie, aduce la DIVA filmul Cu lumea-n cap (Wanderlust, 2012) cu Paul Rudd și Jennifer Aniston. Povestea începe când un cuplu din Manhattan este forțat de șomaj să caute alte stiluri de viață, mai puțin costisitoare, cum ar fi cel într-o comunitate rurală în care guvernează iubirea liberă. Cât durează ca doi carieriști să intre în pace și armonie cu natura? Alături de ei mai sunt și actorii Justin Theroux, Alan Alda, Malin Akerman și Kathryn Hahn. Pentru rolul din acest film Jennifer Aniston a primit distincția Favorite Comedic Movie Actress la ediția din 2013 a Galei People’s Choice Awards.

Vineri, 17 iunie, vine cu filmul Surpriză: vine Polly! (Along Came Polly, 2004) avându-I în rolurile principale pe Ben Stiller, Jennifer Aniston și Debra Messing. Povestea începe cu recent rănitul în dragoste Reuben (Ben Stiller), o persoană calculată, care are o aversiune față de risc și de aceea s-a specializat în a juca la sigur, care o reîntâlnește pe fosta sa colegă de clasă, Polly (Jennifer Aniston), o persoană amuzantă, care își trăiește viața din plin, bucurându-se de orice ocazie fără limite. Totul se schimbă după ce cei doi se revăd la o petrecere. Parte din distribuția spectaculoasă sunt și actorii: Kevin Hart, Philip Seymour Hoffman, Alec Baldwin și Hank Azaria.

Vineri, 24 iunie, ora 21.00 aduce o altă comedie la DIVA: Adu-l urgent pe scenă! (Get Him to the Greek, 2010) cu Jonah Hill, Russell Brand și Elisabeth Moss. Un intern de la o casă de discuri a primit o misiune de care depinde cariera lui: să meargă la Londra ca să aducă un celebru start rock la The Greek, celebră sală de concerte din Los Angeles, pentru un concert care ar urma să fie primul dintr-un turneu de relansare. Dar vedeta, Aldous Snow (Russell Brand), are alte planuri. Starurile prezente în distribuție sunt: Mario Lopez, Pink și Christina Aguilera.

În luna iunie DIVA declară serile de vineri, de la 21:00, un prilej perfect pentru comedie și relaxare după o săptămână lucru!