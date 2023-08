Spitalul Judetean de Urgente ,,Sfantul Ioan ce Nou” Suceava a fost reprezentat la al VII-lea Congres Panamerican de Istoria Medicinei și la a XI-a conferință a Asociației Internaționale de Istorie a Medicinei, desfășurate la Facultatea de Medicina a Universității Panamá, Ciudad de Panamá, de catre Dr. Roxana Filip, medic șef al Laboratorului BK Biologie Moleculară a spitalului si conferențiar universitar la Facultatea de Medicină și Științe Biologice din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, care a participat cu două lucrări științifice. La manifestările care au avut loc în perioada 26 -28 iulie, conf. univ. dr. Roxana Filip a prezentat lucrările „Timpul este viață: istoria diagnosticului de laborator al tuberculozei” și „Martorii istoriei medicinei: restructurarea sistemului medical în cursul pandemiei SARS Cov 2”.

Din România au mai participat prof. univ. dr. Dana Baran, de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași și Ruxandra Filip, studentă în anul V la UMFST „George Emil Palade” din Tg. Mureș.

„Temele lucrărilor prezentate, discuțiile și întrebările venite din partea participanților la congres au arătat că medicina este aceeași, indiferent de zona unde este profesată și că încă din Antichitate este guvernată de principii etice și morale”, a declarat dr. Roxana Filip, care a și condus una dintre sesiunile din data de 28 iulie, despre bioetică și educație medicală.

Dr. Filip a mai spus că la deschiderea lucrărilor congresului a participat și consulul onorific al României în Panamá, Maria Saldana Rodriguez.