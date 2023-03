Au circulat zvonuri că Melania Trump a părăsit reședința familiei. Se pare că acest eveniment a avut loc după ce aceasta a aflat despre aventura soțului ei cu o actriță de filme pentru adulți, notează click.ro. Se pare că partenera politicianului nu a putut ierta această greșeală a lui Donald Trump, așa că a decis să plece de acasă. În acest sens, Melania a petrecut mai multe nopți la un hotel. Se pare că acest episod ar fi avut loc în 2018, spun cei de la Daily Mail.

De asemenea, la momentul acela, Donald Trump ar fi plătit-o pe Stormy Daniels cu 130.000 de dolari din dorința ca actrița de filme porno să țină secretă aventura dintre ei, scriu cei de la Daily Mail.

În cartea „The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump”, volum care conține interviuri cu peste 100 de persoane, Melania este descrisă drept o femeie cu mare influență în viața lui Donald Trump. În ciuda aparențelor, se pare că ea ar fi fost consultată în decizii-cheie pentru SUA, fiind „consilierul cel mai influent” al lui Trump.

Citește mai multe pe: https://click.ro/vedete/vedete-internationale/melania-vrea-sa-se-desparta-de-donald-trump-2251916.html