Preotul Vlad Pimen născut în satul Băișești, comuna Cornu Luncii, stareț la un schit româneasc din Muntele Sfânt Athos, a transmis un mesaj cu un puternic simț civic și patriotic către românii din diaspora. Invitat la Conferința „Despre Credință, Nădejde și Dragoste”, care a avut loc recent la Iași, preotul a afirmat că românii care au plecat peste hotare ar trebui să le fie recunoscători celor care au rămas, deoarece datorită acestora, mai există o țară unde să se întoarcă. Iată mesajul său care a fost reprodus de site-ul rotalianul.com:

„Mulți se gândesc că acolo, în străinătate e miere cu lapte, dar nu, abia trăiesc mulți dintre ei de pe o zi pe alta. Dar le este greu să se întoarcă, s-au obișnuit așa. Mulți români nu ar face în România munca pe care o fac în străinătate, pentru că le este rușine. Și-atunci pentru ce să mai stai acolo? Chiar recent, mi-a povestit o femeie că avea o soră de 15 ani în Italia și când a mers să o viziteze i-a fost milă de ea. Cu două găleți în mâini și un mop, alerga disperată de la o scară la alta să spele. A întrebat-o: Da’ ce faci aici, ce-i cu tine, așa ne-o crescut mama noastră? Ia-ți familia și vino în țară! Și atât a certat-o până când sora ei a lăsat totul într-o săptămână și a venit în țară. În 10 ani de când e acasă și-a făcut casă cu etaj, are două mașini la poartă și nu-i lipsește nimic. Și în 15 ani n-o adunat un leu acolo (în Italia – n.r.), spunea chiar ea și mulțumea lui Dumnezeu că s-a întors în țară. De multe ori, trăim acolo și ni se pare că dacă ne întoarcem în țară n-o să reușim. Dar dacă ne întoarcem cu credință, nu te lasă Dumnezeu, și reușești în țară mult mai bine. Spui că se pierde conștiința neamului: dar tu de ce ai fugit în străinătate? Eu am întâlnit cazuri când cei plecați îi privesc un pic de sus pe cei din România. Nu generalizez, dar sunt cazuri din astea. Și-am spus, ar trebui să sărutați picioarele la cei care au rămas în țară, că aveți unde veni în România! Tocmai aceia sunt eroii care au stat în România, și-au răbdat aici, au menținut țara asta așa cum este: furată, chinuită, dar s-au luptat ca țara asta să fie cum este ea. Să știți că avem o țară foarte frumoasă, oameni frumoși, oameni buni. Eu nu-i înțeleg pe cei care stau în străinătate și se plâng că se pierde țara. Dar de ce nu stai și tu să lupți aici, dacă-ți pasă de țară? Adică vrei, cât vii tu o lună pe an în vacanță, să fii ținut pe tavă-n țară. Dacă vor ca țara asta să rămână cum este, atunci tot mai mulți români trebuie să se întoarcă-n țară. Dacă nu, o să găsească un sat de chinezi, de Sri Lanka, de ce vrei. Și o să vii tu să te minunezi: Ce s-a întâmplat cu țara noastră?. Păi în locul tău a venit unul din altă țară. Orice român pleacă, vine altul (străin n.r.)”, a spus părintele Pimen. De menționat că preotul Vlad Pimen împreună cu fratele său au fost onorați de primarul comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron, cu titlul de ”cetățean de onoare”.

Foto: rotalianul.com