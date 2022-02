În cursul săptămânii trecute, pe data de 9 februarie, o echipa multidisciplinară, formată din dr. Cătălin Lulciuc si dr. Emanuel Gavriliuc (Radiologie Intervențională), dr. Mircea Macovei (Ortopedie) si dr. Anca Ababneh (Oncologie), a efectuat o intervenție în cadrul căreia au fost topite două metastaze osoase, apărute după 20 de ani de la operația cancerului primar de sân, la o femeie de 70 de ani. Oasele sunt a treia locație ca frecvență în care celulele canceroase metastazează, cele mai des afectate structuri fiind la nivelul coloanei vertebrale, a pelvisului si a soldului. Metastazele osoase pot afecta calitatea vieții, producând complicații, cum ar fi : durerea, fracturi si mobilitate scăzută. Pacienții cu metastaze osoase pot fi tratați fie prin terapii convenționale, cum ar fi opioide, chimioterapie, radioterapie, sau minim-invaziv, cu ajutorul sistemului de ablație RF. Cu aparatul de ablație prin radiofrecvență (RF), se pot trata minim invaziv ( printr-un acces percutanat de maxim 5 mm) tumorile osoase ( metastazele si unele tumori primare ) ale pacienților, atunci când terapiile convenționale nu sunt eficiente, au potențial letal sau produc efecte secundare inacceptabile.

Dr. Cătălin Lulciuc: “Decizia intervenției este luata de o echipa multidisciplinara, formata din medic radiolog, oncolog, ortoped si radiolog intervenționist. In momentul de fata, una dintre problemele reale este ca mulți colegi medici nu știu ca aceasta procedura se efectuează in unele spitale din Romania sau mai ales in Suceava, fiind o metoda nu tocmai accesibila care se efectuează într-un număr limitat de spitale din Europa. Este important ca si pacienții sa se informeze despre posibilele metode de tratament apoi sa discute cu medicul curant opțiunile.”

Anul 2022, este dedicat diversificării serviciilor medicale, creșterii calității actului medical, a siguranței pacientului, a personalului medical si auxiliar din Spitalul Județean de Urgență “ Sfântul Ioan cel Nou “ Suceava.