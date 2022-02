Tradesilvania, platforma premium de investiții în criptomonede și bunuri digitale a anunțat azi extinderea echipei de conformitate și management a companiei, prin numirea D-nei Mihaela Anamaria Drăgoiu ca director reglementare și conformitate legală, care a preluat aceasta poziție după o experiență de peste 20 de ani în cadrul ONPCSB – Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Misiunea Mihaelei Drăgoiu în cadrul Tradesilvania este de a dezvolta cadrul de conformitate legală existent al platformei pentru investiții digitale și adaptarea lui la noile cerințe legale din România și Uniunea Europeană. Cei peste 20 de ani de experiență din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor vin să susțină efortul constant al companiei din Cluj în dezvoltarea framework-ului de management a riscului și KYC/KYT (know your customer/know your transaction). Implicarea Mihaelei Drăgoiu în dezvoltarea legii de prevenire a spălării banilor și armonizarea acesteia cu cadrul legislativ european, facilitează, din noua poziție, dezvoltarea dialogului dintre domeniul crypto și autorități.

“Este un pas natural pentru echipa noastră, atragerea celor mai buni experți în conformitate și împreună cu D-na Drăgoiu continuăm să lucrăm la misiunea Tradesilvania, de a dezvolta o infrastructura financiară digitală sigură și performantă în parteneriat cu instituții financiare consacrate. Suntem cu un pas mai aproape de un sistem financiar matur și adaptat provocărilor actuale iar prin cariera exemplară a D-nei Drăgoiu continuăm să creștem standardele de conformitate din industria crypto, devenind astfel un partener esențial în infrastructura blockchain din România”, a declarat Ciprian Dobrescu, CEO – Tradesilvania.

“Sunt încântată să mă alătur echipei Tradesilvania și să continuăm împreună dezvoltarea cadrului de conformitate în contextul creșterii accelerate a adopției de servicii digitale blockchain și în România. Piața de criptomonede are provocări de conformare specifice care necesită un dialog constant cu mediul financiar clasic dar și dezvoltarea continuă a cadrului de reglementare, intern și extern. Un obiectiv strategic este să susținem dialogul de durată cu instituțiile statului și să participăm ca o componentă educațională gratuită, esențială pentru toți participanții la piața de bunuri digitale din România și Uniunea Europeană”, a afirmat Mihaela Anamaria Drăgoiu – Director de Reglementare și Conformitate Legală Tradesilvania

Din 2013 până în prezent, Mihaela Anamaria Drăgoiu și-a desfășurat activitatea în cadrul ONPCSB ca Director al Direcției de Supraveghere și Control, una dintre cele mai importante funcții din acest domeniu de la nivel național. Din această postură a participat direct la elaborarea cadrului legal în domeniu (legislatie primară și secundară), inclusiv Legea Nr. 129/2019, care, prin modificarea adusă de OUG nr. 111/2020, include furnizorii de portofele digitale și furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede FIAT ca entități raportoare, precum și autorizarea/înregistrarea acestora.Tot în această perioadă a fost membru – reprezentant al ONPCSB în Comisia de autorizare a activității de schimb valutar din cadrul Ministerului Finanțelor.

De asemenea, a participat la numeroase activități și proiecte în domeniul CSB/CFT atât pe plan intern (cu diverse instituții ale statului, autorități de supraveghere AML/CFT, organisme de autoreglementare etc) cât și pe plan internațional, cum ar fi procesul de Evaluare a Comisiei Europene în colaborare cu experți ai Consiliului Europei a implementării de către România a celei de-a IV-a Directiva privind combaterea spălării banilor (UE) 2015/849, implementarea proiectului finantat de Comisia Europeană ce are ca obiect realizarea Evaluării Riscurilor de Spălare a Banilor și Finanțarea Terorismului la nivel național, procesul de negociere aferent Pachetului de propuneri legislative privind CSB/CFT (Pachetul AML) lansat de Comisia Europeană în iulie 2021.

Tradesilvania oferă acces 24/7 la 47 de criptomonede și 107 parități de tranzacționare automată în aplicația mobilă și web cat si servicii OTC (over the counter) de crypto asset management, custodie și infrastructură financiară blockchain pentru clienți persoane fizice, companii sau instituții.