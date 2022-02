Doinița Oancea intervenit în podcastul lui Cătălin Măruță cu Octavian Strunilă ca să-l salute pe soțul ei din telenovela ”Inimă de țigan”, dar a sfârșit prin a-și deschide ea însăși sufletul în fața lui Cătălin, despre un subiect care a devenit dureros odată cu trecerea timpului, notează click.ro.

În pragul vârstei de 39 de ani, cu o carieră frumoasă deja în spate și mereu cu zâmbetul pe buze, Doinița Oancea a surprins cu o declarație tristă în podcastul lui Cătălin Măruță. „De când mă știu, stau și mă gândesc ce regret am, dacă am vreunul… n-am. Dar încep să resimt, și anume faptul că peste o lună de zile fac 39 de ani. Mi se pare că aș fi putut să am și eu un prichindel pe lângă mine. Mă gândesc la treaba asta. Ăsta e regretul. Eu tot timpul am zis că dacă ar fi fost să fie, ar fi fost până la momentul ăsta, dar cred că nici eu nu am acordat suficient de multă importanță. Adică am lăsat lucrurile cumva – lasă că merge, lasă că o să fie, vine, se întâmplă când trebuie, nu știu ce. Probabil, prea mult focus pe ceea ce făceam eu și mai puțin pe hai să întemeiem”, a dezvăluit Doinița Oancea în podcastul lui Măruță, potrivit sursei citate.

