La 60 de ani, Mihaela Tatu nu-și mai dorește decât să devină cât mai repede bunică. Fosta vedetă TV a vorbit despre motivul divorțului de primul ei soț, dar a lămurit, totodată, și zvonurile privind o presupusă relație pe care ar fi avut-o cu artistul Gabriel Cotabiță, în trecutul ei tumultuos, notează click.ro.

Invitată în emisiunea Cristinei Șișcanu de la Metropola Tv, Mihaela Tatu a vorbit deschis despre bărbații din viața ei.

„Eram tot timpul împreună cu Gabi Cotabiță atunci, la Brașov. Ne înțelegeam foarte bine. M-am trezit că presa a spus că suntem împreună și că am avea o relație. Nu era nimic adevărat. Și cu Berti Barbera, chitaristul, m-au cuplat. Am avut un câine, îl chema Berti, și lumea a înțeles că sunt nedezlipită de Berti Barbera. A mai fost și Adrian Daminescu pe listă, au fost mai mulți cu care s-a spus că am fost!“ , a dezvăluit Mihaela Tatu, în podcastul Cristinei Șișcanu, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

