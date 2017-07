De voie, de nevoie, Mihaela Tatu a dat jos în timp record aproape 20 de kilograme. Realizatoare şi moderatoare a unor emisiuni cu mare succes la public, vedeta era conștientă de cât de mult contează imaginea așa că s-a ambiționat ca să slăbească. Ea a povestit despre şocul resimţit în momentul în care a conştientizat transformările prin care trecuse și cântarul îi arăta că a luat proporții îngrijorătoare.

„În 8 luni de zile am luat 19 kilograme. Am urcat pe cântar şi m-am speriat îngrozitor, pentru că mai aveam un kilogram şi 400 de grame până la 100 de kilograme”, şi-a amintit vedeta despre perioada în care greutatea ei a scăpat pur şi simplu de sub control.