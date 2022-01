La 42 de ani, Mihai Trăistariu e mai decis ca niciodată să își aranjeze viața! Poate noul an îl va ajuta să o facă, pentru că artistul are planuri mărețe în ceea ce îl privește, chiar dacă nu a avut prea multe relații “la vedere”!

Mihai Trăistariu e decis să își facă o familie frumoasă, să se așeze la casa lui, alături de femeia potrivită, nu de alta, dar își dorește mulți copii, pentru că provine și el, la rândul lui, dintr-o familie numeroasă, notează click.ro.

“Eu m-am maturizat mult, pandemia m-a maturizat! Nu mă așteptam! M-am cunoscut mai mult pe mine și mi-am dat seama cam ce fel de răzvrătit sunt. Vreau multă libertate, sunt puțin împotriva restricțiilor. Sunt un pic diferit de foarte mulți colegi, dar ceea ce îmi doresc eu de la mine și de la viața mea, că acum am realizat ce îmi doresc, este să fiu mai liniștit. Nu mai retras, dar poate să am chiar o căsuță la munte, în pădure, poate chiar mai retras de oameni. Când am filmări, ne întâlnim cu toții, dar am nevoie atunci când merg acasă să simt nevoia de casă. Vreau o familie, vreau copii mulți! Eu sunt cu copii mulți, noi suntem 4 frați, deci s-a moștenit cumva gena asta. Am nevoie acum de o familie, de căldura căminului, asta îmi doresc pentru viitor”, a declarat Mihai Trăistariu, conform sursei citate.

