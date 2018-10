Mihai Trăistariu (41 de ani) a obţinut sâmbata trecută locul 1 la ”Te cunosc de undeva!”, concursul transformărilor de la Antena 1, unde a imitat-o impecabil pe regretata solistă Amy Winehouse, notează click.ro.

“Până să intru pe scenă, am mers în culise vreo două ore încontinuu cu acei pantofi cu toc cui, de 8 cm. Trebuia să merg încet, ca să nu mă dezechilibrez şi să cad. Într-un final, am reuşit să mă descurc destul de bine. Şase kilograme am dat jos şi picioruşele astea, of, de două luni mă chinui să le subţiez!”, a precizat artistul, conform sursei citate.

