Ministrul educației, Valentin Popa, va semna astăzi ordinul vizând repunerea în funcția de șef al Inspectoratului Școlar Suceava, a profesorului Gheorghe Lazăr. Acesta și-a pierdut postul luna trecută. Însă, în data de 9 mai Curtea de Apel Suceava a hotărât suspendarea ordinului de ministru prin care fusese demis. Decizia instanței nu este definitivă, dar este executorie și valabilă pînă la soluționarea cauzei. Profesorul Lazăr a fost demis din funcția de șef al IȘJ pe 11 aprilie după ce a primit calificativul „nesatisfăcător” la evaluarea activității manageriale din anul școlar 2016-2017. În locul său a fost numit cu titlu interimar Cristian Cuciurean.

