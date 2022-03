Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a transmis astăzi după amiază românilor care au format cozui uriale la stațiile de carburtanți speriați că se scumpește combustibilul că nu trebuie să intre în panică și să stea la cozi. ”România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanți în benzinării. Am avut astăzi întâlniri de lucru cu reprezentanții Rompetrol și ai OMV Petrom și am primit asigurări că există stocuri suficiente de produse petroliere și vor asigura livrările către clienți. Totodată, vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică și să stea la cozi. AVEM SUFICIENTE STOCURI!”, a postat Virgil Popescu.