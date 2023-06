Ca urmare a modificărilor aduse legislației fiscale din Romania, contribuabilii in Romania vor fi scutiți de plata diferențelor de obligații fiscale principale și accesorii ce au fost stabilite de organul fiscal in Romania printr-o decizie de impunere pana la finalul anului 2020, ca rezultat al reîncadrării din categoria veniturilor din alte surse în categoria veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, precum și a veniturilor din tichete cadou obținute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii. Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept fiscal in România pentru a vă oferi servicii de consultanță juridică în ceea ce privește dispozițiile legislației fiscale din România și eventualele modificări ale Codului fiscal român.

De asemenea, diferenţele de obligaţii fiscale principale şi accesorii stinse prin plată, compensare, executare silită sau dare în plată vor fi restituite contribuabililor in România, la cererea acestora, astfel încât un avocat specializat in drept fiscal in România vă poate îndruma în vederea înțelegerii și interpretării corecte a legislației fiscale din România pentru a beneficia de anularea obligațiilor fiscale, respectiv restituirea acestora.

Anularea obligațiilor fiscale in România se efectuează atât din oficiu de către organul fiscal in România competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscal cat si la cererea contribuabilului in România, care poate apela la serviciile unui avocat specializat in drept fiscal in România pentru a asigura respectarea procedurii legale aprobate prin ordinul preşedintelui ANAF și încadrarea in termenul de 30 de zile de la data intrării in vigoare a legii.

Având în vedere complexitatea legislației fiscale din România, Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în dreptul fiscal în România, pentru a beneficia de consultanță juridică specializată, a fi permanent la curent cu orice modificări aduse Codului fiscal român, garantând astfel protecția intereselor clienților și menținerea conformității legale în domeniul fiscal.

