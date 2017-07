În şedinţa de astăzi, consilierii judeţeni suceveni au ţinut un moment de reculegere în memoria fostei consiliere Carmen Agoutin. Carmen Agoutin a încetat din viață săptămâna trecută, la vârsta de 52 de ani, și a fost consilier din partea PSD până-n 2013, când a fost numită în funcția de consul al României la Munchen. Președintele PNL al CJ, Gheorghe Flutur, și-a exprimat regretul față de trecerea în neființă a lui Carmen Agoutin. Cu o zi în urmă, și aleșii din Consiliul Local Suceava au ținut un moment de reculgere în memoria lui Carmen Agoutin, dar și a polițistului Sorin Vezeteu, ucis în Gara Burdujeni, în timpul serviciului.

