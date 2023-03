Monica Anghel este de nerecunoscut pe la evenimentele mondene! Niciodată nu a arătat mai bine decât acum! Monica e, mai nou, fit după ce dat jos peste 30 de kilograme și merge, zilnic, la sala de forță. Bate recordul la abdomene și genuflexiuni, potrivit click.ro.

Vedeta urcă în fiecare dimineață pe cântar și este foarte atentă la greutatea ei. Recent, a constat că a luat două kilograme în plus. De vină este mersul la sală, căci Monica Anghel a început, deja, să pună masă musculară.

“Am 59 de kilograme acum, dar eu aveam 57! În fiecare zi eu mă urc pe cântar, la prima oră! Ca să ajungeți să arătați ca mine vă trebuie deteminare, asta trebuie. Eu acum sunt cam nemulțumită pentru că am mai luat două kilograme. Dar, este din cauză că merg zilnic la sală și am început deja să pun masă musculară. Zilnic, am program strict de exerciții. Nu mă abat nici o secundă de la el. Fac 180 genuflexiuni și 250 abdomene, în fiecare zi! Abdomenele sunt bune pentru coloană. Eu am fost operată pe coloană și mi le-a recomandat chiar doctorul, pentru o mai bună mobilitate”, a declarat pentru Click! Monica Anghel, care are de gând să revină la cele 57 de kilograme, greutatea ideală pentru ea, la acest moment.

