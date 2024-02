La data de 21 februarie în jurul orelor 22:12, un bărbat a condus un moped neînmatriculat/neînregistrat, pe D.C. 66, în interiorul localității Corocăiești, comuna Verești. La un moment dat a pierdut controlul asupra direcției de mers, părăsind suprafața carosabilă și răsturnându-se. În urma accidentului de circulație a rezultat vătămarea corporală a conducătorului de moped și a unui pasager. După producerea accidentului de circulație atât conducătorul mopedului cât și pasagerul au fugit de la fața locului, deplasându-se la domicilii. Conducătorul mopedului a fost ientificat și testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acestuia i s-au prelevat două mostre biologice de sânge necesare în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma verificărilor s-a stabilit faptul că bărbatul care a condus mopedul nu posedă permis de conducere, iar mopedul implicat în accident nu este înmatriculat sau înregistrat. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, faptă prev. şi ped. de art. 196 alin. 1,4 din C. pen., punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, faptă prev. şi ped. de art. 334 alin. 1 din C. pen., conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prev. şi ped. de art. 335 alin. 1 din C. pen., conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prev. şi ped. de art. 336 alin. 1 din C. pen., părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, faptă prev. şi ped. de art. 338 alin. 1 din C. pen.

