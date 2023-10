Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management, anunță lansarea Apelului “Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământul timpuriu (antepreșcolar și preșcolar), primar, gimnazial, liceal, învățământul profesional, inclusiv dual” – apelul dedicat Municipiilor reședință de județ și Municipiilor, din Prioritatea 6 – O regiune educată.

Obiectivul specific al acestei priorități îl reprezintă îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea p tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online.

Alocarea financiară disponibilă pentru acest apel de proiecte este de 83,86 milione euro.

Apelul este dedicat unităților administrativ-teritoriale municipii, dar și parteneriatelor dintre municipiu și comune/ oraşe/municipii din: zona funcţională urbană / zona metropolitană / Servicii desprinse din aparatul Primăriei care au în administrare infrastructura educațională.

Sunt sprijinite următoarele activități:

Crearea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea unităților de învățământ;

Achiziționarea de mijloace de transport școlar electrice (echipate pentru transportul elevilor cu dizabilități);

Stații de încărcare electrică instalate la nivel de unitate școlară;

Digitalizarea unităților prin platforme digitale de comunicare și schimb de documente, baze de date, biblioteci virtuale, dotări cu infrastructura de proiectare și mapare video, tablete, echipamente IT, software educaționale asociate învățământului on-line, etc.;

Infrastructura sportivă asociată unităților de învățământ, etc;

Modernizarea/ extinderea campusurilor profesionale integrate pentru educație și formare profesională;

Modernizarea/ extinderea atelierelor inteligente în învățământul secundar.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada 26 octombrie 2023 – 31 martie 2024.

“Cel mai recent Eurobarometru publicat in luna iunie a acestui an ne releva ni;te date interesante, pe care le puteam anticipa si noi am si facut-o: 93% dintre europeni consideră că investițiile din fonduri europene trebuie să se concentreze pe infrastructura educațională, iar dintre români, 96% dintre respondenți au exprimat asta. E clar: nevoia există! Cum o acoperim? Acest prim apel din Regio Nord-Est care vizează modernizarea unităților școlare din Nord-Est este o șansă reală pentru Municipii să prioritizeze și să pregătească temeinic aceste proiecte, în beneficiul copiilor noștri. Alte 3 apeluri, în valoare de peste 90 milioane euro vor extinde această oportunitate anul viitor și pentru orașe, comune, dar și pentru învățământul universitar” a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

Mai multe informații despre acest apel finanțat în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 sunt disponibile aici https://regionordest.ro/prioritatea-6/