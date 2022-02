Municipiul Suceava este dat de către Agenția de Dezvoltare Regională NE din Piatra Neamț drept exemplu de bune practici la accesarea de finanțări europene în domeniul educației. Viceprimarul Lucian Harșovschi a arătat că ADR a postat pe pagina oficială a instituției un material în care face cunoscute două dintre proiectele municipalității sucevene și anume construirea grădiniței din cartierul Burdujeni Sat și reabilitarea Colegiului Tehnic “Petru Mușat” care au fost finalizate înainte de termen și îndeamnă administrațiile publice locale să se inspire de la Suceava.

”Sunt buni, colegii mei de la Direcția Proiecte Europene chiar sunt buni. Inspirație de la municipiul Suceava: Când educația este o prioritate pentru comunitate, REGIO este o soluție!” – ADR Nord-Est. Suntem dați drept exemplu de bune practici, mai exact, suntem sursă de inspirație, potrivit Agenției de Dezvoltare Regională NE, prin prisma a două proiecte gândite și implementate de administrația locală. Nu ne oprim aici, întrucât lucrăm și la alte proiecte de succes”, a spus viceprimarul.

Cele două proiecte au o valoare totală de 8.767.500 de lei.

În total, 745 de copii, elevi și preșcolari vor beneficia de condiții adecvate, atât de necesare pentru educația și viitorul lor, prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Primul proiect, ”Construirea grădiniței în cartierul Burdujeni Sat din Municipiul Suceava” cu o valoare totală de 3.167.500 lei, din care suma nerambursabilă este de 2.808.600 lei, s-a finalizat mai devreme cu 4 luni. A fost un proiect necesar cartierului Burdujeni Sat, având în vedere că numărul familiilor tinere este în creștere aici, prin urmare și numărul copiilor. În acest cartier exista o singură grădiniță, într-o clădire construită în 1911, care nu îndeplinea normele tehnice, sanitare și educaționale și nici nu putea acoperi cererea din zonă. Astfel, tinerele familii erau nevoite să facă naveta spre alte grădinițe, din cartiere învecinate, pentru a asigura micilor preșcolari acces la educație timpurie. Din această perspectivă, proiectul contribuie și la sprijinirea părinților, economisind timp și resurse, grădinița nouă aducând numeroase beneficii, atât părinților, cât și celor 80 de copii care vor beneficiar în mod direct de un spațiu modern și primitor, în care vor putea învăța și se vor putea juca.

Al doilea proiect, ”Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Petru Mușat” a fost finalizat cu 9 luni mai devreme decât termenul estimat și vine în întâmpinarea celor 665 de elevi care acum învață în condiții optime. Valoarea totală a proiectului este de 5.600.000 lei, din care 5.250.000 este valoarea nerambursabilă.

Colegiul a fost termoizolat pe exterior, a fost reabilitat funcțional și modernizat din punct de vedere al instalațiilor și echipamentelor, s-a restaurat fațada clădirii, au fost refăcute tencuielile interioare, pardoselile, ușile și ferestrele și au fost înlocuite instalațiile electrice, termice și sanitare. Au fost instalate inclusiv panouri fotovoltaice și instalații necesare pentru reducerea consumului de energie al clădirii. S-a dotat școala cu echipamente didactice, mobilier didactic nou, echipamente IT și s-au creat facilitați speciale pentru persoanele cu dizabilități. Așadar, Colegiul Tehnic Petru Mușat a căpătat o alta înfățișare, iar acum își primește elevii în condiții optime. Colegiul Tehnic Petru Mușat este primul din cele 4 colegii tehnice ale municipiului pentru care a fost depus un proiect pentru reabilitare, municipalitatea asumându-și ca pentru celelalte 3 colegii tehnice să implementeze proiecte de modernizare similare. Un astfel de proiect complementar, finanțat tot prin REGIO cu o finanțare nerambursabilă de 5 milioane lei, vizează consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava. O parte semnificativă dintre elevii acestor colegii tehnice provin din medii defavorizate, iar de-a lungul timpului s-a observat o rată crescută a abandonului școlar. Această investiție substanțială din fonduri europene va contribui la diminuarea abandonului școlar, la creșterea ratei de absolvire și va asigura accesul la o educație de calitate și echitabilă pentru elevi, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale.