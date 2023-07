Municipiul Suceava a primit invitația de a ne înfrăți cu orașul Lansing- Michigan, din Statele Unite ale Americii, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. ”Orașul Lansing este capitala statului Michigan din anul 1847 și are o populație de 112.684 de locuitori (2021). Acesta, prin reprezentanții săi, a fost martor al amabilității și generozității sucevenilor. Atât cetățenii, cât și administrația publică i-au primit cu căldură pe voluntarii din SUA și le-au oferit ajutorul și sprijinul de care aveau nevoie în buna desfășurare a activităților lor, creând astfel o legătură între comunități, legătură ce acum s-a transformat în dorința de a extinde relația și de a stabili o colaborare care să cuprindă și aspecte culturale, economice, educaționale și umanitare. Invitația de semnare a acordului de înfrățire a fost trimisă pentru data de 22 august 2023 din partea domnului primar al orașului Lansing, Andy Schor. A confirmat deja prezența domnul ambasador al României în SUA, Dan-Andrei Muraru”, a transmis Harșovschi.

El a subliniat că banii necesari pentru deplasarea delegației sucevene în SUA vor proveni din taxa de 3% plătită de turiștii care vin în municipiul Suceava nu din banii sucevenilor. Până în prezent, municipiul Suceava s-a înfrățit cu localități din țări precum Ucraina (Orașul Cernăuți), Polonia (Orașul Sosnowiec), Franța (Orașul Laval), Republica Moldova (Municipiul Chișinău și Orașul Soroca), Palestina (Orașul Bethlehem), Cipru (Orașul Karavas) și China (Orașul Yinchuan).