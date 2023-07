Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, s-a arătat deranjat că unii hotelieri din Suceava cer bani de la Primărie pentru cazarea și masa unor fotbaliști de la Foresta. El a ținut să transmită că datoriile aparțin ACS Foresta Suceava și că Primăria alocă fonduri clubului iar acesta își acoperă mai departe furnizorii și alte cheltuieli pe care le face. Fondurile, a spus viceprimarul, sunt date doar în baza unor deconturi justificative pe care trebuie să le prezinte clubul. ”Ce mă supără este faptul că primim telefoane de la fel de fel de unități hoteliere din Suceava să ne întrebe dacă mai dăm bani la Foresta că ei au de primit bani și ne acuză pe noi că nu dăm banii. Vreau să fiu foarte clar. Primăria a finanțat în acest an un proiect cu 3 milioane de lei iar cei de la Foresta trebuiau să vină cu justificări cum au cheltuit acești bani. Primăria a alocat până acum o primă tranșă de 900.000 de lei. Pentru a da restul de bani trebuie să aducă documente justificative. Prin urmare afirmațiile astea că Primăria are datorii sunt false. Să le dea banii ACS Foresta că văd că are multe datorii inclusiv la Finanțe vreo 1,8 milioane de lei”, a spus Harșovschi. El consideră că trebuie găsită o altă soluție sau alte variante pentru a sprijini fotbalul la Suceava pentru că așa cum a fost acum ”și bătuți și nepromovați și cu banii luați e cam mult”. ”Pentru următorul sezon competițional trebuie să fie o diferență mare de atitudine din partea clubului și să construiască pentru iubitorii de fotbal. Am sprijinit prea mult financiar o echipă de Liga 3”, a mai spus Lucian Harșovschi.

