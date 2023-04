Mirozina Sahlean, fost director al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară, va deveni ”Cetățean de onoare” al municipiului Suceava la propunerea primarului Ion Lungu. Anunțul a fost făcut primar la evenimentul care a marcat împlinirea a 50 de ani de existență de unității de învățământ. ”Am participat la sarbatorirea a 50 de Ani de existență la Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava. Cu acest priliej a fost inaugurat si Corpul B modernizat pe fonduri europene al Colegiului, cel care era microfabrica altă dată ,destinat Învățământului dual. A fost o intîlnire emoționantă la care au participat foști directori ai scolii,directorii actuali ,actuali profesori,directori de la alte unitati de invatamant din orasul nostru,reprezenanti ai Inspectoratului Scolar,ai Universității și reprezentanti ai municipalitatii. Am multumimt celor prezenți in numele comunității pentru performanța care a fost realizată aici de-a lungul anilor,pregatirea de forță de muncă calificată pentru industria alimentară . Vom dezvolta aici o unitate de invățământ modernă,care să califice fortă de muncă in regim dual pentru industria alimentară. In semn de respect voi propune ca doamna Mirozina Sahlean,fost director al liceului,care a ocupat 24 de ani functii de conducere la liceu si 8 ani de Inspector școlar să devina Cetățean de onoare al orașului Suceava”, a declarat Lungu.

, 8.0 out of 10 based on 1 rating