Poate că era din cauză că ea cumpărase 524 de perechi de pantofi numai în acel an. Sau poate din cauză că ea avea 46 de ani, în timp ce el avea numai 40 și se gândea că există o prințesă austriacă de vreo 18, disponibilă.

Sau poate că adevăratul motiv era că Joséphine nu-i dăruise nici un copil în peste 13 ani de căsnicie și el avea nevoie de un moștenitor și acum știa că putea să fie tată, întrucât își lăsase de curând amanta însărcinată.

Oricare ar fi fost motivul, în această zi, împăratul a divorțat de soția sa, Joséphine. „Încă te iubesc”, i-a zis, „însă în politică nu există inimă. Există numai cap”. Ceremonia a avut loc în biroul lui Napoleon din Tuileries. Decretul a fost semnat întâi de împărat, apoi de Joséphine. Imediat ce martorii au semnat și ei, Joséphine a plecat plângând din cameră, sprijinindu-se de brațul Hortensiei de Beauharnais, fiica ei din prima căsătorie.

Joséphine s-a mutat la Malmaison; a rămas în termeni cordiali cu fostul soț, dar a murit acolo cinci ani mai târziu, în timp ce Napoleon se afla în exil pe insula Elba.

Din păcate, ea nu a aflat niciodată că nepotul ei, și nu al lui Napoleon, avea să conducă într-o zi Franța, pentru că Hortense s-a măritat cu fratele lui Napoleon, Ludovic. Fiul lor a fost Napoleon al III-lea.

Napoleon a murit în 1821; în 1840, corpul său a fost adus la Paris, unde s-a ținut o fastuoasă slujbă de înmormântare chiar la aniversarea divorțului său.

Tot la 15 decembrie:

37 d.Hr.: Se naște împăratul roman Nero.

1640: Portugalia câștigă independența față de Spania.

1675: Moare pictorul olandez Jan Vermeer.

1734: Se naște pictorul englez George Romney.

1791: Cele Zece Amendamente cuprinse în Lista Drepturilor devin parte a Constituției SUA.

1832: Se naște inginerul și constructorul de poduri Gustave Eiffel.

Geo Alupoae, critic de teatru