În această zi a anului 1812, ultimii 90 000 de oameni rămași din marea armată a lui Napoleon s-au repliat în afara Moscovei, pentru a începe cea mai faimoasă retragere din istoria militară.

Cu 35 de zile în urmă, Napoleon și armata sa ajunseseră, în sfârșit, la periferia capitalei ruse, după 12 săptămâni în care înaintaseră cu greu prin peisajul rural pustiu și dezolant al Rusiei, abandonat de țăranii ruși. Dar și Moscova era sinistru de goală și liniștită.

Într-adevăr, mai rămăseseră numai 15 000 din cei un sfert de milion de locuitori, aceștia fiind, în marea lor majoritate, străini, vagabonzi și criminali. Restul părăsiseră orașul la ordinul guvernatorului acestuia.

Apoi au început incendiile, provocate deliberat de ruși, care au ras din temelii patru cincimi din suprafața orașului. Nu se auzea nimic din partea țarului, nici despre o posibilă capitulare, nici despre o negociere. Alimentele erau din ce în ce mai greu de găsit; cu fiecare zi era tot mai dificil să găsești resurse pentru a lupta cu frigul ucigaș.

Recunoscând că era o situație disperată, Napoleon a făcut apel la Alexandru I pentru un armistițiu, dar țarul a refuzat să răspundă scrisorii împăratului. Ulterior, acesta îi scria unui aliat: „Mai degrabă ne-am îngropa sub ruinele Imperiului decât să ajungem la o înțelegere cu un Attila modern”.

În cele din urmă, Napoleon a înțeles că singura speranță era retragerea și a dat armatei ordin să abandoneze orașul. Armata a bătut în retragere 800 de kilometri, amorțită de oboseală, înghețată de teribila iarnă rusească, cu temperaturi de -25 de grade. Viitorul președinte american John Quincy Adams, care se afla la Moscova în acea perioadă, ca ambasador al țării sale, descria retragerea: „Invadatorul însuși era un fugar jalnic, oastea sa numeroasă pierea din cauza înghețului, a foametei și a sabiei”.

Hărțuiți de gherile și de cazaci, urmăriți de armatele ruse, oamenii și caii lui Napoleon au căzut pe drum, rămânând hrană pentru lupi. Armata s-a zbătut șapte săptămâni, ajungând, în cele din urmă, la adăpost în Vilna (Vilnius de azi).

În acel moment, mai rămăseseră poate 20 000 de oameni, iar Napoleon nu putea decât să repete celebra sa observație: „Du sublime au ridicule il n’ya qu’un pas”. („De la sublim la ridicol nu-i decât un pas”).

Zilele Imperiului erau numărate.

Tot la 18 octombrie:

1520: Exploratorul portughez Ferdinand Magellan găsește o strâmtoare spre Pacific – numită astăzi Strâmtoarea Magellan.

1663: Se naște la Paris Eugen de Savoya.

1685: Ludovic al XIV-lea revocă Edictul de la Nantes, interzicând efectiv protestantismul în Franța.

1697: Se naște la Veneția pictorul peisagist italian Canaletto (Giovanni Antonio Canal).

1859: Se naște filosoful francez Henri Bergson, câștigător al premiului Nobel.

1931: Moare inventatorul american Thomas Edison.

