În calitate de autor al lucrării „Institutio Christianae Religionis” („Instituția religiei creștine”) – Jean Calvin și-a câștigat locul în istorie drept cel care a simplificat și a sistematizat gândirea protestantă. Tot el a mai întemeiat și doctrina rigidă care îi poartă numele, calvinismul, cu teoriile sale referitoare la predestinare.

Născut în Franța (numele său adevărat fiind Jean Cauvin), cu educația desăvârșită la Universitatea din Paris, Calvin a fugit din Franța catolică în Elveția, la vârsta de 26 de ani, iar un an mai târziu a început transformarea Genevei într-o teocrație protestantă neînduplecată.

Clericii aveau autorizație să spioneze viața privată a oamenilor pentru a se asigura de moralitatea acestora, jocurile de noroc erau interzise, cei care cinau la restaurant erau obligați prin lege să spună rugăciunea înainte să mănânce, iar serbările de Crăciun erau interzise.

Calvin însuși, cu chipul său ascetic, barba lungă și zburlită, era stăpânul comunității, asemenea unui profet din Vechiul Testament, sever, încrezut și neiertător. Calvin a organizat un protestantism militant în întreaga Franță, prin aceasta pregătind crudele războaie religioase de peste o jumătate de secol.

Odată cu trecerea anilor, Calvin a suferit de pe urma unui șir de boli care l-au slăbit, însă a continuat să lucreze, devenind un personaj distant, auster, total devotat cauzei sale.

În ciuda deteriorării stării sale de sănătate, dormea puțin, mânca numai pâine și bea numai apă, o dată la 36 de ore.

Când au văzut că este pe moarte, prietenii l-au implorat să lucreze mai puțin, însă răspunsul a fost unul tipic pentru acest personaj: „Ați vrea ca Dumnezeu să mă găsească trândăvind atunci când va veni?”.

Jean Calvin a murit în această zi a anului 1564, la vârsta de 54 de ani, însă religia lui continuă să existe, într-o formă mult mai tolerantă.

Fără îndoială că însuși Jean Calvin este cel care i-a inspirat lui H.L. Mencken celebra descriere a calvinismului ca fiind „frica obsesivă că cineva, undeva, ar putea fi fericit”.

Tot la 27 mai:

1199: Este încoronat regele Ioan al Angliei.

1332: Se naște poetul italian Dante Alighieri.

1837: Se naște în Troy, Illinois, legendarul cowboy american Wild Bill Hickok.

1840: Moare la Nisa violonistul și compozitorul genovez Niccolò Paganini.

1941: Marina Militară britanică scufundă crucișătorul german Bismarck.

Geo Alupoae, critic de teatru.