Vineri seară polițiștii din cadrul S.P.R.7 Mălini, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu au oprit pentru control pe DC 93E pe raza satului Horodniceni autoturismul condus de către un bărbat de 54 ani din localitate. Întrucât emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,56 mg./l alcool pur în aerul expirat. Totodată cu ocazia verificării în bazele de date a reieșit faptul că șoferul nu posedă permis de conducere pentru vreo categorie de vehicule. Fiind întrebat despre proprietarul autoturismului, conducătorul auto a declarat verbal faptul că autoturismul aparține tatălui său, care i-a încredințat vehiculul pentru a-l conduce până la domiciliu de la magazinul din Horodniceni în seara zilei de 28.07.2023, orele 23.00 pe motiv că acesta se afla în stare de ebrietate, deși avea la cunostință că fiul său nu are permis de conducere și se află, de asemenea, sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis de conducere, încredințarea unui vehicul spre a fi condus de o persoană ce nu deține permis de conducere și conducere sub influența băuturilor alcoolice.

, 9.0 out of 10 based on 1 rating