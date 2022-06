Vicepreședintele CJ Suceava, Niculai Barbă, a adresat o invitație către copiii de toate vârstele să sărbătorească ziua de 1 Iunie, alături de părinți, printr-o vizită la Cetatea de Scaun a Sucevei și la muzeele din județ. Niculai Barbă a spus că muzeele din cadrul Muzeului Național al Bucovinei sunt deschise astăzi după programul normal al unei zile de lucru.

„De asemenea îi invitam pe toți sucevenii și pe cei care ne vizitează județul în aceste zile să descopere câteva dintre cele mai interesante muzee din Suceava. La mulți ani tuturor copiilor și, de asemenea, tuturor părinților! Să vă bucurați de această zi specială, dragi copii!”, a transmis Niculai Barbă.

Programul muzeelor din județ poate fi consultat la următoarea adresă: https://muzeulbucovinei.ro/vizitare/program-de-vizitare/