Mai multe persoane sunt blocate în telescaunul din Vatra Dornei, a anunțat ISU Suceava. Intervin pompieri militari și salvamontiști cu accesorii specifice pentru recuperarea acestora.

Update:

Au fost găsite nouă persoane dintre care un minor. S-a început procedura de coborâre a acestora. Sunt mobilizate la fața locului și efective ale Jandarmerie Montane Vatra Dornei.

Persoanele au fost coborâte la baza telescaunului. Acestea nu necesită îngrijiri medicale.

Au intervenit pompierii militari cu o autospecială dotată cu echipament pentru lucru la înălțime și două ambulanțe SMURD B2 împreună cu echipaje de salvamontiști și jandarmi montani.

Jandarmeria Suceava a intervenit cu 5 efective de jandarmi și 2 auto (1 Dacia Duster și 1 ATV) din cadrul Postului de Jandarmi Montan Vatra Dornei.