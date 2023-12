Seria nouă de procesoare video de la ATEN pentru video walla câștigat premiul Good Design Award 2023

Paleta vie de culori, ușor de citit și grafica proiectată pentru a fi intuitivă.

ATEN International, furnizor mondial de top în soluții de conectivitate AV/IT și sisteme complete de administrare, anunță că noua sa serie de procesoare video pentru video wall a câștigat premiul Good Design Award 2023, una dintre cele mai prestigioase distincții de design de produs din lume.

Seria de procesoare video ATEN reprezintă o soluție modulară proiectată pentru conștientizarea optimă în timp real a situațiilor. Cu o capacitate de vizualizare multiplă de ultimă generație, procesorul susține și rotește în mod transparent până la 16 vizualizări distincte, oferind monitorizare sigură și fiabilă din toate unghiurile, asigurându-se că fiecare colț rămâne în prim-plan și cu atenția deosebită la fiecare detaliu. Acest procesor de top pentru video wall exemplifică mixul dintre tehnologie și utilitate, facilitând un spațiu de lucru inteligent care ajută foarte mult utilizatorii să obțină informații la timp. Proiectat în mod specific pentru medii critice, inclusiv săli de control, centre de transport, centre de intervenție în caz de dezastre și săli de luptă, seria de procesoare video ATEN pentru videowall asigură o perspectivă total diferităa situației, stimulând procesele prompte și bine informate de luare a deciziilor.

Seria ATEN de procesoare video pentru video wall îmbunătățește semnificativ performanța cu scalabilitatea și flexibilitatea sa, putând să aibă până la 36 de surse de intrare și 20 de ieșire. Din perspectiva scalabilității, designul este redundant atât pentru placa de control a CPU, cât și în modulul de alimentare care garantează o fiabilitate ridicată. Acest lucru este crucial în medii critice pentru misiuni, jucând un rol crucial în creșterea siguranței și încrederii în sistemele de transport public. În plus, această serie este proiectată pentru a se integra perfect cu o gamă diversă de tipuri de surse pe diferite interfețe, incluzând cardul HDMI 4K și cardul decodor de streaming. De asemenea, susține controlul de vizualizare la distanță, împuternicind comandanții să ia decizii rapide și să aloce eficient resursele, centralizând toate informațiile relevante pe o singură interfață.

„ATEN a câștigat trei premii internaționale de design în 2023, inclusiv premiul iF Design, premiul Red Dot și premiul Good Design. Privilegiul de a primi această recunoaștere deosebită atestă angajamentul durabil al companiei ATEN de a satisface cerințele consumatorilor, de a aborda punctele slabe și este rezultatul clar al căutării noastre neobosite pe partea de inovație”, a declarat Bogdan Mihalcea, Country Manager ATEN România.

„De-a lungul anilor, echipa noastră a creat și a introdus continuu funcționalități și adaptări revoluționare pentru scenarii în schimbare constantă. Procesorul ATEN de video wall, care a primit premiul Good Design, este soluția de vârf în linia de produse Pro AV. Capacitatea sa excepțională de monitorizare în timp real cu vizualizare multiplă este potrivită în mod deosebit pentru sarcini critice precum sistemele de transport public. Asigură disponibilitatea 24/7 a sistemului și transparența informațiilor AV, îmbunătățind siguranța și fiabilitatea mediului și asistând ofițerii de comandă în luarea deciziilor cruciale”, a precizat Nicholas Lin, Senior Vice President la ATEN.

Fondat în 1957, premiul Good Design este recunoscut global prin „G-Mark”-ul său, simbol al excelenței în design în diverse domenii precum produse industriale, arhitectură, software, sisteme și servicii. Comitetul de jurizare din 2023 a apreciat ultima inovație a ATEN în felul următor: „Seria de procesoare ATEN pentru video wall prezintă o schemă de culori clară, un aspect cu o instantaneitate remarcabilă, grafică intuitivă și este ușor de parcurs, cum ar fi pictogramele, toate optimizate pentru controlul traficului, siguranță și răspuns la dezastre în transportul public.

Combinarea acestui design UI/UX cu un design hardware rațional care elimină risipa, utilizând aliajul de aluminiu pentru corpul principal, reprezintă în mod precis funcționalitatea sa majoră ca produs pentru servicii de sistem, având în vedere siguranța și eficiența.”

Câștigătorul premiului Good Design Award 2023 – Seria ATEN de procesoare pentru video wall:

Procesorul de video wall cu design modular oferă suport pentru până la 36 de surse de intrare și 20 de ieșire.

Procesorul real 4K pentru video wall procesează surse de până la 4K60 4:4:4.

Design de redundanță în placa de control a CPU și modulul de alimentare pentru a preveni erorile, asigurând o fiabilitate ridicată în medii critice.

Îmbunătățește siguranța sistemelor de transport prin asigurarea disponibilității 24/7 a sistemelor esențiale.

Suport pentru până la 16 vizualizări multiple distincte și fără restricții, permite suprapunerea ferestrei.

Despre ATEN

ATEN International Co., Ltd. (TWSE: 6277), înființată în 1979, este principalul furnizor de soluții de management și conectivitate KVM și AV/IT. Oferind soluții integrate KVM, AV profesionale, SOHO și energie inteligentă, produsele ATEN conectează, gestionează și optimizează echipamente AV/IT în medii corporative, guvernamentale, educaționale, medicale, de producție, de difuzare și media și de transport. ATEN are peste 650 de brevete internaționale emise și o echipă globală de cercetare și dezvoltare care produce un flux constant de soluții inovatoare, rezultând un portofoliu cuprinzător de produse disponibile la nivel mondial.

Cu sediul central în Taiwan, ATEN International Co., Ltd. a crescut pentru a include filiale și birouri regionale în China, Japonia, Coreea de Sud, Belgia, Australia, S.U.A., Marea Britanie, Rusia, Turcia, Polonia, India, România, Africa de Sud, Mexic și Indonezia – cu centre de cercetare și dezvoltare în Taiwan, China și Canada.

Pentru mai multe informații despre ATEN, vă invităm să vizitați www.aten.com