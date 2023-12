Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a felicitat astăzi în cadrul conferinței de presă, echipa de handbal CSU Suceava care a învins în deplasare CSM Bacău cu 29 la 27 în ultimele minute meci. Primarul a prezentat stenograma discuției cu omologul său de la Bacău, Lucian Viziteu, pe marginea acestei partide, pe care o prezentăm integral:

Viziteu: Vă conducem cu 5-2 după 12 minute.

Lungu: Revenim până la final. Fii o gazdă bună Lucian.

Viziteu: Suntem arbitrați corect.

Lungu: Super! Înseamnă că vom câștiga.

Lungu (după ce Suceava a câștigat și nu a mai primit niciun feedback de la Lucian Viziteu): Așteptam felicitările Lucian. Fii fair play!

Viziteu: Felicitări! Bravo! Nu îmi revin după ce am condus 90% din meci la final am pierdut. Bravo!