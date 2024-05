Serviciul de streaming Disney+ este casa filmelor și a serialelor de la Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic și Star, și găzduiește în exclusivitate producțiile originale Disney+.

Este în sfârșit vară – momentul perfect pentru a te bucura de colecția de divertisment care te așteaptă pe Disney+.

De la aventuri palpitante la povești înduioșătoare, această lună promite să fie plină de emoții, râsete și momente de neuitat.

Urmărește serialul „Becoming Karl Lagerfeld”, o competiție acerbă începe între designer și prietenul său, geniul haute couture Yves Saint Laurent, și formidabilul om de afaceri Pierre Bergé.

Intră într-o galaxie plină de secrete și puteri din partea întunecată în timpul premierei celor 2 episoade din „The Acolyte” începând cu 5 iunie.

Și, de asemenea, vino alături de noi pentru a începe sezonul cu un program care cu siguranță îți va face vara să strălucească mai mult ca niciodată cu episoade noi din „Familia Simpsons” și „Bun-venit la Wrexham” de la FX.

BECOMING KARL LAGERFELD

SERIAL ORIGINAL

7 iunie

Toate episoadele disponibile

În 1972, Karl Lagerfeld, în vârstă de 38 de ani, este un designer de prêt-à-porter fără prea mare notorietate. Când se întâlnește cu tânărul Jacques de Bascher, un dandy ambițios și seducător, totul se schimbă. Karl, interpretat magistral de Daniel Brühl, îndrăznește, în sfârșit, să aibă visuri mărețe. Astfel, între el și prietenul său, geniul haute couture Yves Saint Laurent, susținut de formidabilul om de afaceri Pierre Bergé, începe o competiție acerbă. Becoming Karl Lagerfeld este o călătorie plină de glamour, lupte ale ego-urilor ieșite din matcă, evenimente extravagante și pasiuni distructive.

THE ACOLYTE

SERIAL ORIGINAL

5 iunie

2 episoade în premieră

„The Acolyte” examinează o galaxie de secrete și puteri din partea întunecată, iar nimic nu este ceea ce pare.

VĂLUL SECRETELOR DE LA FX

(THE VEIL)

29 mai

Toate episoadele disponibile

„Vălul secretelor” este un serial thriller internațional cu spioni, care urmărește relația surprinzătoare și încordată dintre două femei care joacă un joc mortal de adevăr și minciună pe drumul de la Istanbul spre Paris și Londra. O femeie are un secret, iar cealaltă are misiunea de a-l descoperi înainte ca mii de vieți să fie pierdute. În culise, liderii misiunilor din cadrul agenției americane CIA și al agenției franceze DGSE trebuie să lase deoparte divergențele, oricât de greu ar părea, și să colaboreze pentru a evita o potențială nenorocire înainte să fie prea târziu.

DIANE VON FURSTENBERG: FEMEIA LA DATORIE

(DIANE VON FURSTENBERG: WOMAN IN CHARGE)

FILM ORIGINAL

25 iunie

Povestea emblematicei deschizătoare de drumuri, cunoscută în întreaga lume după inițialele DVF. Copilul unui supraviețuitor al Holocaustului, prințesă prin căsătorie și fondatoare a unui brand de modă. Include interviuri cu Oprah Winfrey, Marc Jacobs, Hillary Rodham Clinton și mulți alții.

MINȚI CRIMINALE – SEZONUL 17

(CRIMINAL MINDS)

SERIAL ORIGINAL

14 iunie

În urma finalului șocant al sezonului trecut, noul sezon al serialului „Minți criminale” continuă cu echipa de elită a FBI-ului care investighează misterul mortal al GOLD STAR. Pe măsură ce conspirația se desfășoară, Unitatea de Analiză Comportamentală (BAU) se confruntă cu o complicație neașteptată atunci când criminalul în serie Elias Voit negociază un acord care îl transferă în custodia federală chiar în apropierea sediului BAU. Echipa se confruntă cu cea mai mare amenințare de până acum și nu poate ieși nevătămată din consecințele amețitoare ale acestei situații.

SUPRAVIEȚUITORII

(WE WERE THE LUCKY ONES)

19 iunie

Bazat pe romanul bestseller al lui Georgia Hunter, „Supraviețuitorii”, adaptarea pentru televiziune este un serial limitat inspirat de incredibila poveste adevărată a unei familii evreiești despărțite la începutul celui de-al Doilea Război Mondial. Serialul îi urmărește pe membrii familiei pe diferite continente, în timp ce fac tot posibilul pentru a supraviețui și a se reuni.

QUEENIE

7 iunie

Queenie Jenkins este o femeie jamaicano-britanică de 25 de ani care trăiește în sudul Londrei, oscilând între două culturi, dar fără a se integra pe deplin în niciuna dintre ele. După o despărțire tumultoasă de iubitul ei de lungă durată, Queenie caută confort în locurile greșite și începe să realizeze că trebuie să înfrunte trecutul direct înainte de a putea reconstrui. Serialul este bazat pe romanul bestseller al lui Candice Carty-Williams.

ADEVĂRATA POVESTE A UCIDERII LUI REENA VIRK

(UNDER THE BRIDGE)

12 iunie

Serialul este bazat pe cartea apreciatei autoare Rebecca Godfrey despre povestea adevărată din 1997 a Reenei Virk, o fată de paisprezece ani (Vritika Gupta) care a plecat să se întâlnească cu prietenii la o petrecere și nu s-a mai întors acasă. Prin ochii lui Godfrey (Riley Keough) și ai unei ofițere de poliție locale (Lily Gladstone), serialul ne introduce în lumea ascunsă a tinerelor acuzate de crimă, dezvăluind adevăruri surprinzătoare despre criminala bănuită.

VEDETE ÎN SĂLBĂTICIE, CU BEAR GRYLLS: PROVOCAREA – SEZONUL 1

(RUNNING WILD WITH BEAR GRYLLS: THE CHALLENGE)

26 iunie

În acest sezon din VEDETE ÎN SĂLBĂTICIE, CU BEAR GRYLLS: PROVOCAREA, Bear Grylls ridică ștacheta, învățându-și invitații celebri abilități esențiale de supraviețuire pe care aceștia vor trebui să le stăpânească și să demonstreze că le pot folosi într-o situație de stres intens. Oare sunt Natalie Portman, Ashton Kutcher, Florence Pugh, Simu Liu, Anthony Anderson și Rob Riggle pregătiți pentru provocare?

Știai că?

Bazat pe podcastul de succes ESPN 30 for 30 , The Sterling Affairs, LA Clippers: Cel mai greu sezon de la FX Clipped te duce în culisele remarcilor rasiste ale unui notoriu proprietar NBA, surprinse pe o înregistrare auzită în întreaga lume. Disponibil începând cu 4 iunie.

, The Sterling Affairs, LA Clippers: Cel mai greu sezon de la FX Clipped te duce în culisele remarcilor rasiste ale unui notoriu proprietar NBA, surprinse pe o înregistrare auzită în întreaga lume. Disponibil începând cu 4 iunie. Ultimele șase episoade ale celui de-al douăzeci și doilea sezon al serialului animat american Family Guy vor fi disponibile începând cu 5 iunie.

