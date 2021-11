Să fi fost doar terapia din camera hiperbară care a dus la moartea fulgerătoare a lui Petrică Mîțu Stoian? Sau și problemele sale de sănătate mai vechi, trecerea prin COVID care i-a șubrezit organismul, greșeli în administrarea tratamentului…? O asistentă care l-a îngrijit în trecut povestește un episod grav, în care artistul a leșinat în urma unui puseu de tensiune, potrivit click.ro.

Celebrul artist a murit sâmbătă, 6 noiembrie, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Reșița, unde fusese adus în stare gravă, cu insuficiență respiratorie, de la Clinica Nera. Avea 61 de ani și începuse, în respectiva unitate, un tratament de recuperare post-COVID. Moartea sa continuă și acum să fie larg dezbătută. O asistentă medicală care s-a ocupat de el în trecut a povestit că maestrul avea probleme cardiace și că a leșinat la un moment dat în urma unui puseu de tensiune.

„Mi-a spus că îi este rău, prezenta un puseu de tensiune. Am luat tensiometru, l-am adus, dar a trebuit să pun o perfuzie între timp. A leșinat. Pur și simplu a zis «îmi este rău» și l-am așezat pe pat… Am luat tensiometrul, am văzut că are 20 cu 10 și jumătate tensiune, pulsul foarte tahicardic, rapid… Am chemat o infirmieră, l-am suit pe căruț, l-am dus la Cardiologie, unde era doctorița… A stat 45 de minute, a primit îngrijiri medicale. I s-a făcut o electrocardiogramă, apoi a fost consultat… De atunci am făcut eu legătura, că avea probleme cu inima de mai mult timp”, a povestit asistenta pentru Prima TV, conform sursei citate.

