Pompierii militari ai Gărzii de Intervenție Gura Humoruului au intervenit, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Gemenea.

La sosirea echipajelor, ardeau generalizat o bucătărie de vară și o magazie de lemne, dar și un tractor aflat în curte, cu pericol de propagare la casa de locuit și la restul anexelor gospodărești.

Incendiul a fost lichidat la ora 4:20.

Au ars bucătăria de vară și magazia de lemne, corp comun, pe aproximativ 20 mp, și tractorul agricol.

Cauza probabilă de izbucnirea incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de un conductor electric defect.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat casa de locuit și restul gospodăriei, cu bunurile aferente.