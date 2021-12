120 de profesori și 12.000 de elevi din întreaga țară vor învăța în cadrul proiectului „Predau educație media! – Laboratorul de educație și cultură media” cum să verifice informațiile care ajung la ei, pentru a lua decizii informate, pentru binele lor și al comunităților în care trăiesc.

Într-un spațiu public marcat de informații falsificate și manipulare, de discursuri politice agresive și polarizate, educația media este instrumentul cheie care îi ajută pe tineri să identifice informațiile relevante, să discearnă între sursele de informare multiple și, de asemenea, să folosească media pentru a-și crește implicarea în comunitate.

Proiectul este implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent(CJI), în parteneriat cu Asociația Rădăuțiul Civic și NorsensusMediaforum,cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.Scopul proiectului este creșterea comunității de educație media la nivel național, astfel încât elevii de liceu să dobândească competențele care să le permită să fie cetățeni informați, capabili să interacționeze critic și responsabil cu media, dobândind o imunitate, măcar parțială, la efectele antidemocratice ale dezinformării.

„Lumea noastră e conturată de produsele media pe care le consumăm. Este vital să înţelegem cum funcţionează, pentru că aşa putem să devenim toţi consumatori de media mai bine pregătiți, să fim cetăţeni implicaţi în comunitate”, consideră Cristina Lupu, directorul executiv la CJI. „Informarea greșită ne poate afecta deciziile atât la nivel personal, dar și la nivel de familie, comunitate, societate. Mecanismele democratice pot fi afectate de manipulare, de aceea să știi să pui întrebările corecte și să verifici mesajele media trebuie să devină exerciții uzuale în viața de zi cu zi, iar acest lucru se poate doar prin educație media”, continuă aceasta.

Profesorii de Limba și literatura română̆ vor învăța în cadrul proiectului cum să folosească concepte media și să dezvolte abilitățile de gândire critică ale elevilor lor,chiar la orele de limba și literatura română.

De asemenea, 80 de liceeni din Rădăuți vor participa la ateliere non-formale de educație media, devenind la rândul lor promotori ai importanței gândirii critice și verificării informațiilor în comunitățile lor.

Pentru mai multe informații despre proiect, vă rugăm să o contactați pe Cristina Jamschek, Director de programe la CJI, la adresa educatiemedia@cji.ro.

Despre Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI):

Informații de interes public, dreptul la liberă și responsabilă exprimare, educație media, civică și pentru drepturile omului.De peste 27 de ani, Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) are grijă ca acestea să fie accesibile tuturor. Este deschizător de drumuri și partener al tuturor celor care fac din democrație autostrada viitorului. https://cji.ro/

Despre Asociația Rădăuțiul Civic:

Grupul de inițiativă „Rădăuțiul Civic” a apărut în luna iunie 2017, după o serie de acțiuni civice implementate deja de unii membri, pe bază de voluntariat și din dorința de a da ceva înapoi orașului lor natal. Înseptembrie 2018, acesta a devenit organizație neguvernamentală.

Misiunea Asociației Rădăuțiul Civic este de a stimula cetățenia activă pentru dezvoltarea comunității locale, iar în ultimii ani activitatea sa a fost recunoscută în plan național pentru campanii de advocacy, promovarea principiilor bunei guvernări și activități sociale sau educative.

Despre NorsensusMediaforum:

NorsensusMediaforum este o organizație non-profit din Norvegia, activă în domeniul educației media, al storytelling-ului, al comunicării strategice și al digitalizării.

Promovează educația media și competența în societate, cu scopul asigurării incluziunii și participării sociale a tuturor persoanelor.

Despre Programul Active Citizens Fund România:

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și FrivillighetNorge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”