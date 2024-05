La data de 26 mai în jurul orei 13:30, polițiștii din cadrul Poliței Orașului Frasin, în timp ce efectuau serviciul de patrulare pe raza localității Ostra, pe drumul comunal din centrul localității Ostra, au efectuat semnal de oprire unui moped, pe acesta fiind două persoane de sex feminin. Conducătoarea mopedului s-a conformat, oprind pe partea dreaptă. I s-au solicitat documentele mopedului, fiind înmânat certificatul de înmatriculare, stabilindu-se că vehiculul are capacitatea cilindrică de 125 cmᶾ. Întrucât femeia care conducea mopedul nu a putut prezenta un act de identitate, aceasta a fost condusă la sediul Poliției Orașului Frasin, stabilindu-se că are de 43 ani și figurează cu domiciliul în satul Ostra. În urma verificării în bazele de date, s-a stabilit faptul că femeia nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie. Totodată a fost testată cu etilometru, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal și se continuă cercetările de către lucrătorii Poliției orașului Frasin, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 335, alin. (1) din Codul Penal urmând a se face propunere procedurală prin Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului.