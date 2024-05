Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, anunță că astăzi, la ora 12:00, la CJ Suceava, va avea loc întâlnirea firmei care a câștigat licitația pentru proiectarea drumului expres Suceava-Botoșani, Consitrans, cu reprezentanții primăriilor din orașul Salcea și comunele Siminicea și Dumbrăveni, care urmează să fie traversate de această șosea. Gheorghe Flutur a ținut să precizeze că liderul acestui proiect este Consiliul Județean Suceava, care este asociat cu Primăria Municipiului Suceava, Consiliul Județean Botoșani și Primăria Municipiului Botoșani.

Flutur a astăzi că întâlnirile de astăzi vor avea loc și în teren cu primarii acestor localități, în cadrul cărora se vor discuta variante posibile de traseu. „Vor fi prezentate opiniei publice minim trei variante. Se are în vedere legătura dintre Suceava și Botoșani cu un drum expres în regim de autostradă, adică o prelungire a Autostrăzii A7, undeva în orașul Salcea, nu departe de pista Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava. Traseul urmează să traverseze o parte din orașul Salcea, comuna Siminicea și comuna Dumbrăveni, după care un pod peste Siret, se va ajunge în comuna Huțani, din Botoșani, cu un coridor prin pădurea Baisa, până la viitoarea șosea de centură a municipiului Botoșani”, a declarat șeful administrației județene. EL a explicat că drumul expres va avea peste 20 km, iar valoarea acestui obiectiv este estimată la 126 milioane de euro, finanțată din Programul Operațional pe Transporturi. Drumul va avea lățimea de 21 m, cu două benzi pe sens, două noduri rutiere, șase descărcări și patru poduri.

Președintele CJ Suceava a precizat că marți vor avea loc întâlniri și cu primăriile din județul Botoșani. „Acest drum are rolul de a scurta timpii de deplasare între cele două capitale județene, iar în felul acesta zona metropolitană a municipiului Suceava și a municipiului Botoșani vor interfera, transformând acest traseu într-o viitoare zonă economică, care va beneficia de autostradă, aeroport și două orașe mari la îndemâna investitorilor, creând în nord-estul țării un pol de dezvoltare economică. Acesta ar urma să joace un rol important în reindustrializarea acestei părți de țară, în reducerea decalajului față de alte regiuni, dar și în reconstrucția Ucrainei și să joace un rol mai activ în relația cu Republica Moldova, în special cu partea de nord a acesteia”, a declarat Gheorghe Flutur.