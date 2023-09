Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a fost solicitat să rezolve o problemă cu care se confruntă doi frați. ”Înaltpreasfinția voastră, vin cu o întrebare ce are legătură cu viitorii noștri nași de cununie. Eu am botezat fetița fratelui meu. Menționez că am botezat-o singură, fără iubitul meu. Acum am decis să ne căsătorim și ne dorim ca fratele și cumnata mea să ne fie nași. Este posibil ca ei să ne cunune dacă eu sunt nașa fetiței lor? Vă rog să ne luminați pentru a ne ajuta să luăm o decizie”, a întrebat enoriașa.

”Dacă nu aveți nicio altă variantă, persoanele propuse vă pot cununa.Nuntă binecuvântată!”, a răspuns IPS Calinic.