„O să ia Sfântul Sinod vreo dată atitudine împotriva …… care au acaparat Biserica, se consideră singurii ….. din Biserica Ortodoxă Română, au pus un monopol pe Biserică, atacă ierarhia, preoția, canoanele etc.?!!!! Cât îi mai tolerați??? Nu vedeți ce urât vorbesc de ……, chiar vă faceți că dormiți, doar că nu zic nimic de sfințiile voastre, dacă-i mai tolerați mult or să vă vină și rândul domniilor voastre… Chiar nu vedeți că și-au făcut o agendă în a ataca ….., bună, rea, decizia …… aparține ……., dreptul de o a contesta o are Sinodul, chiar vreți să se piardă autoritatea …. și fiecare să-și facă de cap, vreți să se ajungă la o schismă, ca să înțelegeți că trebuie să luați o decizie și să nu-i mai tolerați, chiar și ca simplu ierarh membru al Sfântului Sinod puteți lua atitudine, prin a face propunere sau a aduce în discuție în cadrul ședințelor sinodale această problemă, se vrea să se ajungă la o dezbinare în Biserica Ortodoxă Română, nu se vede ca aceasta încearcă acești ….., schisma între ierarhie, preoție, credincioși?!!!!….. face …….…. și …… atacă ….Fraților, mai apără cineva Biserica Ortodoxă, ce face Sinodul, când ia o atitudine împotriva acestor fel de derapaje. Iertați-mă.

P.S.: Vă rog să mă iertați pentru atitudinea mea din email-ul de dinainte, poate așa pare, a revoltă, sau chiar așa este… dar vă rog să înțelegeți că mă doare starea Bisericii de azi, toți o atacă, chiar și din interior, mă doare că nu mai văd unitate între episcopi, nu se ajută și nu se susțin, sau cel puțin așa percepem noi cei de jos…De asta am cerut într-un mod revoltător prin întrebare să se ia odată o atitudine la nivel sinodal împotriva celor ….. care se comportă ca niște ….. în Biserica Ortodoxă Română și își permit să …”, a răbufnit enoriașul.

”Suntem onorați când suntem vorbiți de rău și ne îngrijorează atunci când suntem vorbiți de bine, după cuvântul Mântuitorului, Care spune: „Vai vouă, când toți oamenii vă vor vorbi de bine!” (Luca 6, 26)”,a răspuns IPS Calinic.