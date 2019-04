O echipă formată din 5 liceeni între care se află și o tânără de la Colegiul Național ”Petru Rareș” din Suceava pe nume Diana Diaconescu va reprezenta România la Campionatul Mondial de Dezbateri Academice – World Schools Debating Championship (WSDC) – organizat în Colombo, Sri Lanka, la finalul lunii iulie. Campionatul adună anual cei mai buni vorbitori ai lumii din învățământul liceal pentru ca, în urma confruntărilor de idei, echipa cea mai convingătoare să câștige titlul de campioană mondială.

Anul acesta Lotul Național a avut deja o evoluție remarcabilă, având rezultate la fiecare competiție la care a participat, fie ea din circuitul național sau internațional. Ca parte din pregătirea pentru Campionatul Mondial echipa României a participat deja la 3 competiții europene, pe 2 dintre ele – Nordic Schools Debating Championship 2019 (Copenhaga) și Bratislava Schools Debating Competition 2019 – câștigându-le. Alte rezultate important de menționat sunt ajungerea până în finala Central Open (București) și în semifinala de la Winter Holidays Open (Zagreb).

Turneele de dezbateri academice evaluează atât nivelul prestației echipelor, cât și performanța individuală (Top 10 Speakers), iar în cadrul Bratislava Schools Debating Competition 2019, toți membrii Lotului s-au clasat în primii 10 cei mai buni vorbitori ai competiției, ieșeanca Miruna Cozianu fiind răsplătită cu premiul de cel mai bun vorbitor.

Încă din anul 2004, o echipă formată din 5 tineri debateri, arbitri și antrenori participă la WSDC, cea mai prestigioasă competiție, la nivel mondial, în acest domeniu. Anul trecut Lotul Național al României a urcat pe podium, ocupând, ca echipă, Locul 1 la categoria sa de limbă (la categoria English as a Foreign Language, limba engleză ca limbă străină). Smaranda Moroșanu (fost debater în lotul național și actuală studentă la Oxford) a primit premiul de Cel mai bun vorbitor la aceeași categorie de limbă (Best EFL Speaker). Munca asiduă de anul trecut s-a soldat cu ocuparea locului 14, la nivel mondial, fiind și prima dată când România a trecut de fazele eliminatorii ale Campionatului.

„De 5 ani antrenez lotul național al României și am avut astfel oportunitatea să învăț extraordinar de multe lucruri despre ce înseamnă să sudezi o echipă, ce înseamnă să faci performanță, câtă muncă și dedicare cere și cum pentru a face performanță trebuie să fii în primul rând auto-critic și să nu îți desconsideri adversarii, să înțelegi câte nu știi ca să poți deveni mai bun.

În 5 generații de debateri excepționali, fie care au fost în faza selecției, fie care au ajuns în lotul extins, fie care au ajuns până în echipele finale pentru campionatul mondial am găsit oameni faini de la care am învățat atât de multe, în timp ce și eu i-am învățat pe ei. Le sunt recunoscător într-un mod care e greu de pus în cuvinte atât lor cât și colegilor care în ultimii ani s-au alăturat echipei extinse de co-antrenori și antrenori asistenți. Sunt extrem de mândru de acești cinci tineri deștepți pentru calitățile și evoluția lor ca oameni și debateri indiferent ce se întâmplă mai departe.” – Șerban Pitic, antrenorul principal al Lotului Național.

Lotul Național de Dezbateri al României este format în 2019 din:

Dora Szegedi , elevă în clasa a 11-a la Colegiului Național „Cantemir Vodă" din București. Este la prima participare la Campionatul mondial și practică dezbaterile de 3 ani.

Miruna Cozianu , elevă în clasa a 12-a la Colegiul Național „Emil Racoviță" din Iași. Miruna face dezbateri de 4 ani, și participă pentru a treia oară la Campionatul mondial.

Teodor Grama , elev în clasa a 11-a la Colegiul Național Bilingv „Gheorghe Lazăr" din București, face dezbateri de 3 ani, pentru prima dată membru al Lotului.

Sabina Popescu , elevă în clasa a 11-a în cadrul Colegiului Național „Costache Negruzzi" din Iași, pentru prima dată în Lotul selecționat după ce anul trecut a făcut parte din echipa extinsă.

Diana Diaconescu, elevă în clasa a 11-a la Colegiul Național „Pentru Rareș" din Suceava, face dezbateri de trei ani și anul acesta participă pentru prima oară la Campionatul Mondial.

Echipa de antrenori este coordonată de Șerban Pitic. El este, de peste 5 ani, principalul antrenor al Lotului Național de Dezbateri al României și pregătește în fiecare an echipa de liceeni care participă la Campionatul Mondial. Este președintele ARGO (asociație regională ce face parte din ARDOR) și coordonează din această poziție activitatea de debate din județul Prahova. După ce parcursul său competițional l-a adus în poziția de câștigător în cadrul uneia dintre cele mai prestigioase competiții internaționale pentru studenți (Oxford IV), și-a continuat activitatea în domeniul dezbaterilor drept instructor și arbitru.

Din echipa de antrenori fac parte și alți reprezentanți ARDOR, fiecare dintre ei fiind traineri de debate, foști membri ai Lotului sau campioni de dezbateri academice: Ioana Covei, Eveline Dicu, Laura Drăgoi, Victor Ion, Teodora Munteanu, Andrei Olaru și Vlad Surdea.

Participarea la competițiile de până acum (din țară și din afara ei) supun membrii și antrenorii Lotului la un efort financiar remarcabil, taxele de participare și transportul fiind susținute integral din resurse proprii. Lotul Național poate fi susținut să pună România pe harta dezbaterilor academice mondiale prin donații în contul deschis pe Bursa Binelui (https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Nationalii-Romaniei-la-Campionatul-Mondial-de-Dezbateri).

Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică (ARDOR) este una dintre cele mai relevante organizații neguvernamentale din domeniul educației din România. ARDOR este o rețea de asociații regionale care lucrează cu mai mult de 250 de instituții de învățământ la nivel național și are mai mult de 30.000 de beneficiari anuali. Scopul său este de a răspândi în cât mai multe contexte educaționale instrumentul numit debate și valorile asociate acestui instrument (respect, toleranță, argumentare, coerență, gândire critică etc.). ARDOR are 20 ani de experiență în programe educaționale la nivel național: organizează cursuri de formare pentru cadre didactice și tineri, dezbateri publice, concursuri de dezbateri, realizează materiale educaționale pentru folosirea metodelor de educație deliberativă la clasă sau în diverse contexte educaționale, colaborează cu instituții de prestigiu precum Ministerul Educației Naționale, Consiliul Britanic, Departamentul pentru Relații Interetnice al Guvernului României, UNICEF.