O femeie de 55 de ani din municipiul Fălticeni și-a găsit sfârșitul sub propria mașină. Incidentul s-a petrecut marți după amiază în curtea familiei. Femeia trebăluia împreună cu soțul în jurul casei moment în care mașina care era parcată în garaj a luat-o din loc. Bărbatul a văzut și a încercat să-și avertizeze soția să se ferească însă din nefericire aceasta nu a mai avut timp. Echipajele de pompieri și ambulanță sosite la fața locului au încercat să o resusciteze însă fără succes.

