La verificarile efectuate in data de 15 iunie de comisari ai Gărzii de Mediu Suceava, impreuna cu reprezentanti ai ANANP-Serviciul Teritorial Suceava, pe teritoriul administrativ al comunei Capu Campului s-a constatat ca o societate a depozitat agregate minerale de rau in interiorul Sitului Natura 2000 ROSAC0365 Raul Moldova intre Paltinoasa si Rusi (ROSCI0365), pe malul drept al raului Moldova si desfasoara activitati in baza de productie fara sa detina act de reglementare pe linie de protectia mediului. Pentru neconformitatile constatate societatea in cauza a fost santionata cu 60.000 lei conform O.U.G. 57/2007, privind regimul ariilor protejate, si O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului precum si sanctiune complementara de interzicere a activitatii in baza de productie pana la obtinerea actelor de reglementare pe linie de mediu.