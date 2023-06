Două mașini s-au ciocnit pe DN2E în zona localității Capu Codrului, informează ISU Suceava.

Intervin pompierii militari ai Gărzii de Intervenție Gura Humorului cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, cu sprijinul unui echipaj SAJ.

Un minor și mama acestuia au fost monitorizați de către ambulanțele trimise la fața locului după care au fost transportați la spital.