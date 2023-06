Ca peștele pe lună/ Like a Fish on the Moon al regizoarei iraniene Dornaz Hajiha este marele câștigător al Galei de premiere TIFF.22, desfășurată, sâmbătă seara, la Cluj – Napoca. Alături de Carolina Markowicz (Premiul pentru Cea mai bună regie) și regizoarea Tia Kouvo (Premiul Special al Juriului), Hajiha marchează o premieră în istoria festivalului, fiind pentru prima data când cele mai importante premii sunt câștigate doar de femei.

„Cred că indiferent dacă ești un copil de cinci ani sau un om matur, de cincizeci, presiunea de a face lucruri pe care nu ți le dorești e terifiantă. Mă bucur că juriul a înțeles mesajul acestui film”, a spus Dornaz Hajiha, la înmânarea Trofeului Transilvania în valoare de 10.000 de Euro. Primul film iranian care câștigă competiția oficială TIFF a impresionat juriul prin originalitatea ideii de la care pleacă acțiunea și inteligența cu care abordează teme sensibile legate de rolul de părinte. Prestația artiștilor din distribuție a fost și ea remarcată de jurați, Sepidar Tari, protagonista din Ca peștele pe lună fiind recompensată cu Premiul pentru Cea mai Bună Interpretare. Ea împarte premiul cu Nacho Quesada, care interpretează rolul principal în filmul argentinian Barbarii/ The Barbarians.

Parte dintr-o generație de cineaste puternice și autentice, Carolina Markowicz își confirmă ascensiunea în cariera de scenaristă și regizoare cu un nou premiu – Premiul pentru Cea mai Bună Regie, acordat de juriul TIFF.22 pentru Mangal/Charcoal. Premiul de 3.500 Euro a fost oferit compania Fortech. Dinamica relațiilor și umorul sec din filmul său de debut i-a adus finlandezei Tia Kouvo Premiul Special al Juriului pentru În Familie/Family Time și 1.500 de Euro oferit de Cemacon.

În competiția Zilele Filmului Românesc, Andrei Tănase obține Premiul pentru Debut cu Tigru/ Day of the Tiger, oferit de Banca Transilvania. Între Revoluții/ Between Revolutions a fost desemnat Cel mai Bun Lungmetraj, filmul lui Vlad Petri fiind remarcat de juriu pentru emoția puternică pe care o stârnește în spectatori. Regizorul va primi premiul în valoare de 1500 de Euro, oferit de DACIN SARA, și servicii de laborator analog în valoare de 10,000 Euro, oferite de CINELAB România.

Aflată la a doua ediție, competiția What’s Up, Doc este câștigată de Anhell69 un documentar semnat de Theo Montoya, povestea unei generații ce trebuie să se confrunte cu violența din orașul Medelin. Premiul în valoare de 2000 Euro este oferit de TenarisSilcotub

Cei 2000 de spectatori prezenți i-au aplaudat minute în șir pe cei trei invitați speciali ai galei. Regizorul american Oliver Stone și actorul australian Geoffrey Rush au primit Premiul pentru Întreaga Carieră, iar actorul român Horațiu Mălăele a fost recompensat pentru cariera sa în film și teatru cu Premiul de Excelență.

„Toate premiile pe care le-am primit până acum, și au fost multe importante, sunt eclipsate de faptul că sunt aici în Cluj-Napoca, într-un teatru care-mi aduce aminte de începuturile carierei mele. Peste tot unde am umblat în Cluj și împrejurimi am fost primit cu aceeași dragoste și asta nu poate decât să mă facă să mă simt onorat”, a spus Geoffrey Rush într-un discurs pe care l-a rostit pe jumătate în limba română.

Publicul a avut verdictul final pentru două premii speciale. Carbon, în regia lui Ion Borș, a fost votat cel mai popular film din competiția oficială. Și filmul Libertate, în regia lui Tudor Giurgiu, a primit un premiu special: Premiul Publicului pentru Cel mai Popular Film Românesc – Vodafone Hearts’ Award. Acesta a fost votat de spectatori online, pe platforma voteazacuinima.ro, ca fiind filmul care a stârnit cele mai multe emoții.

Lista completă a premiilor oferite la cea de-a 22-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania este disponibilă pe tiff.ro

Câștigătorii celei de-a 22-a ediții a

Festivalului Internațional de Film Transilvania

Trofeul Transilvania, în valoare de 10.000 euro – Ca peștele pe lună / Like A Fish On The Moon, regia Dornaz Hajiha

Premiul pentru Cea mai bună regie, în valoare de 3.500 euro, oferit de Fortech – Mangal / Charcoal, regia Carolina Markowicz

Premiul Special al Juriului, în valoare de 1.500 euro, oferit de Cemacon – În familie / Family Time, regia Tia Kouvo

Premiul pentru Cea mai bună interpretare, în valoare de 1.000 euro, oferit de Conceptual Lab by Theo Nissim – Nacho Quesada, pentru rolul din Barbarii și Sepidar Tari, pentru rolul din Ca Peștele Pe Lună

Premiul secțiunii “What’s up, Doc?”, in valoare de 2000 Euro, oferit de Tenaris Silcotub – Anhell69, regizat de Theo Montoya

Mențiunea specială a juriului “What’s Up, Doc?” – 100 de Anotimpuri/ 100 Seasons în regia lui Giovanni Bucchieri

Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru secțiunea Lungmetraj, în valoare de 1500 de Euro, oferit de DACIN SARA și servicii de laborator analog (procesare negativ color 16 mm si 35 mm, pregătire negativ , curățare cu perclorethilene , telecine dailies HD Flat , scanare 2 K sau 4 K, upload Mediashutle platforma) în valoare de 10,000 Euro, oferit de CINELAB România – Între Revoluții / Between Revolutions, în regia lui Vlad Petri

Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru Debut, în valoare de 1.000 de euro, oferit de Banca Transilvania – Tigru / Day of the Tiger, regizat de ANDREI TĂNASE

Mențiunea Specială Zilele Filmului Românesc Pentru Secțiunea Lungmetraj –

Vulturii Din Țaga/ Eagles From Țaga, în regia lui Iulian Manuel Ghervas și a Adinei Popescu

Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru secțiunea Scurtmetraj, în valoare de 5.000 de euro in servicii constând în echipament, cameră electrică și grip oferite de CutareFilm – Exercițiu de Concediu/ Our Summer Break, regizat de Lara Ionescu

Mențiuni speciale ale Juriului Zilelor Filmului Românesc pentru Scurtmetraj – Berliner Kindl, regizat de Lucia Chicoș și Toate Neamurile/ Whole Family, regizat de Alexandra Diaconu

Premiul Publicului, in valoare de 2.000 euro, oferit de MasterCard – Carbon, în regia lui Ion Borș

Premiul pentru Cel mai Popular Film românesc din festival (Vodafone Hearts’ Award), în valoare de 2500 de euro, oferit de Vodafone – Libertate/ Freedom, în regia lui Tudor Giurgiu

Premiul de Excelență actorului Horațiu Mălăele

Premiul FIPRESCI, oferit de juriul Federației Internaționale a Criticilor de Film unui film din secțiunea Zilele Filmului Românesc – Între Revoluții / Between Revolutions regizat de Vlad Petri

Premiul pentru Întreaga Activitate Geoffrey Rush

Premiul pentru Întreaga Activitate Oliver Stone

Premii în cadrul programelor TIFF

Transilvania Pitch Stop

Marele Premiu oferit de Chainsaw Europe – servicii de post-productie in valoare de 25.000 Euro – Pyrrhic (Romania), regizat de Cosmin Nicolae și produs de Velvet Moraru (Icon Production)

Premiul UPFAR-ARGOA – in valoare de 3.000 Euro – Second Line (Ukraine)

regizat și produs de Olga Stuga.

Premiul de dezvoltare TPS oferit de Avanpost in valoare de de 5.000 Euro – The Life We Never Had (Bulgaria), regizat de Martin Markov, produs de Victoria Mitreva, Vanya Rainova (Portokal)

Premiul CNC Moldova in valoare de 1.500 Euro – Little Death (Grecia), regizat de Efthimis Kosemund-Sanidis, produs de Yorgos Tsourgiannis (Horsefly Films), Anamaria Antoci (Tangaj Production)

in valoare de 1.500 Euro – regizat de produs de Yorgos Tsourgiannis (Horsefly Films), Anamaria Antoci (Tangaj Production) Premiul VILLA KULT Development in valoare de 500 Euro (dedicat cheltuielilor de dezvoltare si research pentru un proiect din Romania/Moldova) – The Circle (Republic of Moldova), regizat de Valeriu Andriuţă, produs de Iulia Andriuţă (Amprenta Films), Carmen Rizac (Avanpost Media)

Premiul CoCo oferit de Connecting Cottbus Co-Production Market – rezidență de 5 zile pentru un proiect din România/Moldova – Pyrrhic, în regia lui Cosmin Nicolae, Producer by Velvet Moraru (Icon Production)

Drama Room

Premiul pentru cel mai bun proiect de serial – Acord de dezvoltare semnat cu PRO TV – The Kids Are Alright, scriitor Serghei Chiviriga

Competiția Locală

Premiul Competiției Locale , în valoare de 1.500 de euro, oferit de Banca Transilvania, și servicii de producție în valoare de 15.000 de euro pentru următorul proiect de film al regizorului, acordate de Numa Film –

Mențiune specială a juriului, constând în servicii de post-producție în valoare de 7.000 de euro, oferite de Numa Film

Alte premii

Premiul Juriului Tinerilor Francofoni, oferit de TV5 Monde, Institutul Francez, RFI România – Noémie dit oui în regia lui Geneviève Albert

Bursa Alex. Leo Șerban, în valoare de 2500 de euro, oferită în parteneriat cu Conceptual Lab by Theo Nissim – Revizia de Film: Mihai Păun, Denisa Onisie, Adrian Comănescu, Victor Mihăilescu, Mirel Hagiu.

Mențiune specială în cadrul Bursei Alex. Leo Șerban, în valoare de 500 de euro, oferită de AFFT – Rara Avis, scenariul și regia Octav Chelaru

Mențiunea specială din cadrul Bursei Alex. Leo Șerban, în valoare de 1000 de euro, acordată în parteneriat cu Conceptual Lab by Theo Nissim unui tânăr actor român care s-a remarcat printr-un succes notabil într-un scurtmetraj sau lungmetraj a cărui premieră a avut loc în anul 2022 – Sergiu Smerea pentru rolul din Balaur