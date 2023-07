Pompierii militari ai Detașamentului Rădăuți au intervenit în această după amiază cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD B2, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la autoturism pe centura ocolitoare a municipiului Rădăuți, informează ISU Suceava.

La sosirea echipajelor incendiul se manifesta generalizat la întreg autoturismul.

În urma evenimentului a ars autoturismul în proporție de aproximativ 90%.

Cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost un scurtcircuit electric.