Un autoturism a iesit in afara partii carosabile, pe raza localității Gura Humorului, informează ISU Suceava. Sunt implicate doua persoane, dintre care una este incarcerată. Persoana incarcerata a fost extrasa, este inconstienta si s-au inceput manevre de resuscitare. Din nefericire, s-a declarat decesul pentru victima resuscitata, un barbat in varsta de 44 de ani. Cea de-a doua victima, o femeie, este stabila si a refuzat transportul la spital.

Intervin pompierii militari cu modulul SMURD (autospeciala cu accesorii pentru descarcerare si ambulanta SMURD), cu doua echipaje SAJ.